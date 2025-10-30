Amazon acomete 14.000 despidos en su personal de oficinas a nivel mundial
El recorte, ligado a la implantación de la IA, excluye al personal con tareas logísticas
La multinacional estadounidense de comercio electrónico Amazon ha iniciado el despido de 14.000 puestos de trabajo a nivel mundial, todos ellos enmarcados en las áreas corporativas de la compañía. Es decir, el ajuste no afectará, en principio, a los empleados dedicados a la carga, descarga y distribución de paquetes, como el millar que trabaja en el centro logístico de la compañía en Bobes (Siero).
Amazon hizo público un mensaje, enviado a sus empleados en todo el mundo, en el que confirma la supresión de 14.000 puestos, una cifra que, si bien es elevada, resulta menos de la mitad de los 30.000 con los que se especuló en primeras informaciones días atrás.
"Estamos implementando cambios organizacionales en Amazon que implicarán una reducción general de nuestra plantilla corporativa de cerca de 14.000 puestos", explicó Beth Galetti, vicepresidente senior del departamento de Personas y Tecnología de la firma fundada por Jeff Bezos. Se trata de cerca del 5% de la plantilla que trabaja en oficinas (esto es, quitando centros de empaquetamiento o reparto).
Según la misiva, "las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más, reduciendo aún más la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos". Galetti apuntó que "algunos podrían preguntarse quó sentido tiene despedir cuando hay un buen rendimiento. (...) Esta generación de IA es la tecnología más transformadora y estamos convencidos de que necesitamos una estructura más ágil, con menos capas, para avanzar lo más rápido posible".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?