Amazon acomete 14.000 despidos en su personal de oficinas a nivel mundial

La multinacional estadounidense de comercio electrónico Amazon ha iniciado el despido de 14.000 puestos de trabajo a nivel mundial, todos ellos enmarcados en las áreas corporativas de la compañía. Es decir, el ajuste no afectará, en principio, a los empleados dedicados a la carga, descarga y distribución de paquetes, como el millar que trabaja en el centro logístico de la compañía en Bobes (Siero).

Amazon hizo público un mensaje, enviado a sus empleados en todo el mundo, en el que confirma la supresión de 14.000 puestos, una cifra que, si bien es elevada, resulta menos de la mitad de los 30.000 con los que se especuló en primeras informaciones días atrás.

"Estamos implementando cambios organizacionales en Amazon que implicarán una reducción general de nuestra plantilla corporativa de cerca de 14.000 puestos", explicó Beth Galetti, vicepresidente senior del departamento de Personas y Tecnología de la firma fundada por Jeff Bezos. Se trata de cerca del 5% de la plantilla que trabaja en oficinas (esto es, quitando centros de empaquetamiento o reparto).

Según la misiva, "las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más, reduciendo aún más la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos". Galetti apuntó que "algunos podrían preguntarse quó sentido tiene despedir cuando hay un buen rendimiento. (...) Esta generación de IA es la tecnología más transformadora y estamos convencidos de que necesitamos una estructura más ágil, con menos capas, para avanzar lo más rápido posible".