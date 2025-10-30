Christian Gortázar, investigador y veterinario: "Europa ha logrado controlar la dermatosis bovina con la vacuna", dice el experto Christian Gortázar

Es el veterinario Christian Gortázar una de las voces más respetadas de España en investigación en epidemiología, enfermedades emergentes y riesgos sanitarios. Sabe mucho de lengua azul, tuberculosis bovina, enfermedad hemorrágica epizoótica... Y ahora le toca vigilar una nueva en España, la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que tiene en alerta a España y a los ganaderos asturianos en particular, tras el brote detectado a principios de mes en Gerona (hay 17 focos) que ha obligado a sacrificar ya a más de 2.500 vacas. Gortázar dirige el Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio). En unos días Gortázar visitará Asturias, del 6 al 8 de noviembre, para un curso y reuniones.

¿Qué es la DNC?

Es un "poxvirus" que se transmite sobre todo por proximidad entre bovinos sanos e infectados y, en segundo lugar, por tábanos que pueden actuar como vectores mecánicos.

¿Debemos estar preocupados o muy preocupados por la DNC en España

Hay varias buenas noticias: no afecta a otras especies ganaderas ni a nuestra fauna silvestre, y no es transmisible a personas.

¿Qué es lo más eficaz para contener el brote: vacunas, inmovilización reses...?

Ambos, pero lo cierto es que los brotes recientes en Europa se han controlado gracias a la vacunación de los bovinos de las regiones afectadas.

En Asturias puede entrar ganado de zonas de riesgo si da permiso el Gobierno del Principado y del resto de territorios con la obligación de cuarentena de 21 días. ¿Mejor prohibir la entrada, quizás?

Si se prohibiesen todos los movimientos de animales vivos se reduciría notablemente el riesgo de introducción de enfermedades. Pero eso es incompatible con una actividad ganadera rentable y moderna. Así que hay que llegar a un compromiso, y estoy seguro de que nuestros servicios veterinarios oficiales saben muy bien cómo afrontar la situación actual.

¿Qué consecuencias tiene la DNC en el ganado una vez que se recupera? La mortalidad es baja, pero el animal sale muy tocado...

La principal consecuencia no son las pérdidas directas (mermas en la producción) causadas por el virus en los rebaños infectados, sino la pérdida del estatus de país libre de la enfermedad, con las graves consecuencias que eso tiene sobre el comercio internacional y especialmente el de animales vivos.

Llevamos un año aciago en Asturias: tuberculosis, lengua azul, enfermedad hemorrágica, ahora la dermatosis. ¿Qué pasa con la sanidad animal? ¿Nos hemos relajado?

Los servicios veterinarios no han cambiado, y los nuestros, tanto regionales como nacional, son de un nivel excelente. Lo que sí va cambiando es el número de movimientos de animales, personas, y productos; el clima, que favorece a las poblaciones de vectores; y otras circunstancias que pueden favorecer la difusión de epidemias.