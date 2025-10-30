"La dedicación al trabajo está en cuestión", lamenta el sector químico
A lo largo de esta semana, las jornadas de análisis sobre el sector químico asturiano que está organizando el Clúster IPQA en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) han arrojado, entre sus conclusiones, un diagnóstico pesimista sobre las dificultades de las compañías para contratar personal. Antonio Malats, director de la fábrica de Saint-Gobain en Avilés, expresó en la sesión de ayer su lectura al respecto: "Se está cuestionando la dedicación y el compromiso al trabajo, especialmente en entornos industriales".
Más allá de este asunto, Malats señaló otros factores que están afectando la competitividad de la industria química y que han sido destacadas en sesiones anteriores, como los costes energéticos y las regulaciones más laxas de potencias competidoras.
Por su parte, César Morante, director de ingeniería de proyectos de Ence, aseguró que la factoría de Navia "avanza en su descarbonización hasta conseguir ser sostenible al 100%".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?