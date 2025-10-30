"La dedicación al trabajo está en cuestión", lamenta el sector químico

A lo largo de esta semana, las jornadas de análisis sobre el sector químico asturiano que está organizando el Clúster IPQA en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) han arrojado, entre sus conclusiones, un diagnóstico pesimista sobre las dificultades de las compañías para contratar personal. Antonio Malats, director de la fábrica de Saint-Gobain en Avilés, expresó en la sesión de ayer su lectura al respecto: "Se está cuestionando la dedicación y el compromiso al trabajo, especialmente en entornos industriales".

Más allá de este asunto, Malats señaló otros factores que están afectando la competitividad de la industria química y que han sido destacadas en sesiones anteriores, como los costes energéticos y las regulaciones más laxas de potencias competidoras.

Por su parte, César Morante, director de ingeniería de proyectos de Ence, aseguró que la factoría de Navia "avanza en su descarbonización hasta conseguir ser sostenible al 100%".