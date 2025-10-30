La derecha duda de que Barbón pueda liderar la batalla del Huerna

Partido Popular, Vox y Foro Asturias pusieron ayer en duda el liderazgo del Gobierno al frente de la Alianza por las Infraestructuras y su capacidad de interlocución con el Gobierno central a la hora de reclamar la supresión del peaje del Huerna y la bonificación del cien por cien, en tanto se consigue la eliminación.

Luis Venta, diputado del PP, afirma que el Principado se "ha envuelto en una bandera" para defenderse a sí mismo, y afimró que Barbón, "solo aparenta estar en contra de un Gobierno que desprecia a los asturianos". La presidenta de Vox, Carolina López, puso en duda la utilidad de la Alianza por las Infraestructuras: "Para que sea una herramienta útil no puede estar liderada por un Gobierno como el de Barbón". El diputado de Foro, Adrián Pumares, se mostró "francamente preocupado" porque da la impresión de que Barbón no tiene interlocución con el Gobierno de España y porque no tiene nada claro el papel que tiene que jugar la Alianza por las Infraestructuras.

Sin embargo, para el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, lo mejor que se puede hacer en estos momentos es "hablar a través de una sola voz" a través de la Alianza y "huir de todo protagonismo, que es lo que buscan algunos".

Devoluciones de cobros

Por otro lado, el Ejecutivo asturiano afirmó que estudiará "en detalle" la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante un periodo de obras que produjeron importantes incidencias en la circulación. La vicepresidenta Gimena Llamedo, afirmó que el Gobierno analizará si puede aplicarse para incidencias en la autopista del Huerna.