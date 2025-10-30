Erssy Pozueco, más de cuatro décadas marcando tendencia en el sector inmobiliario

Con más de cuarenta años de trayectoria, Erssy Pozueco se ha consolidado como una de las inmobiliarias de referencia en Asturias, ofreciendo un modelo de trabajo integral en el que el cliente recibe acompañamiento en todas las fases del proceso de compraventa. Su historia, iniciada en el Valle del Nalón en 1982, es la de una empresa que ha sabido evolucionar con los tiempos sin perder su esencia: cercanía, rigor profesional y confianza.

A lo largo de estas cuatro décadas, la firma ha construido una sólida reputación gracias a un modelo de asesoramiento 360 grados, que engloba las áreas inmobiliaria, financiera y aseguradora. Su objetivo es proporcionar al cliente una atención global y coordinada, orientada tanto a la compra y venta de propiedades como a la gestión de su patrimonio a largo plazo.

Un modelo integral y multidisciplinar

Erssy Pozueco cuenta con un equipo multidisciplinar que aborda cada operación con una visión completa: desde el asesoramiento jurídico y fiscal hasta la tramitación administrativa, la gestión de riesgos o la planificación aseguradora personalizada. Este enfoque integral permite que cada cliente encuentre en la agencia un único interlocutor capaz de resolver cualquier necesidad relacionada con la compraventa de inmuebles o con la gestión patrimonial.

Además, la empresa trabaja con las herramientas más avanzadas en tasación, legislación inmobiliaria, técnicas de venta y marketing digital, lo que garantiza una gestión ágil, moderna y eficaz. Cada inmueble recibe una estrategia de comunicación adaptada, con recursos como el home staging, la fotografía profesional, los vídeos con dron o las visitas virtuales.

Oficina de Erssy Pozueco en Pola de Laviana / Pablo Solares

Especialización en viviendas de alto standing

Desde 2017, Erssy Pozueco ha ampliado su campo de actuación al mercado de viviendas de alto standing, un segmento en el que la profesionalidad y la discreción resultan determinantes. Tras formarse en programas internacionales y obtener la acreditación Luxury Real Estate, la agencia aplica en Asturias los estándares de excelencia del mercado inmobiliario internacional, adaptándolos a la realidad local.

Esta especialización ha posicionado a la firma como un referente en la venta de propiedades singulares, aportando a cada operación una estrategia de marketing diferenciada y una atención personalizada que garantiza la satisfacción tanto del comprador como del vendedor.

Viviendas saludables y sostenibilidad

Erssy Pozueco también ha sido pionera en Asturias en el ámbito de la vivienda saludable y sostenible. Como miembro de la Asociación de Inmobiliarias Green, la firma promueve la mejora del certificado energético y la incorporación de tecnologías que aumentan la eficiencia y el bienestar dentro del hogar.

Su compromiso va más allá de la sostenibilidad energética: la inmobiliaria impulsa el concepto de "casa saludable", preocupándose por aspectos como la calidad del aire, la ausencia de contaminantes o la reducción de la contaminación electromagnética. En colaboración con empresas especializadas, ofrece soluciones innovadoras como los sistemas BIOW, que purifican el ambiente interior hasta equipararlo al aire de alta montaña.

Oficina de Erssy Pozueco en Oviedo. / Pablo Solares

Asesoramiento financiero y asegurador

Como correduría de seguros y asesoría financiera, Erssy Pozueco ofrece productos personalizados para particulares, autónomos y empresas, orientados a la protección y crecimiento del patrimonio. Sus servicios incluyen la planificación aseguradora, la inversión en productos garantizados y la búsqueda de rentabilidades sostenibles.

De esta forma, la compañía cierra el círculo del bienestar patrimonial: un servicio integral en el que el cliente puede encontrar soluciones para su vivienda, su empresa y su seguridad financiera en un mismo lugar.

Compromiso, experiencia y futuro

Con oficinas en Pola de Laviana y Oviedo, Erssy Pozueco combina el conocimiento del mercado local con una proyección moderna e internacional. Su filosofía se centra en el bienestar global del cliente, entendiendo cada operación no como un trámite, sino como parte de una estrategia de vida y de patrimonio.

Tras más de cuarenta años de crecimiento, la empresa sigue fiel a los valores que la hicieron nacer: profesionalidad, cercanía y compromiso. Una trayectoria que convierte a Erssy Pozueco en sinónimo de confianza, innovación y excelencia en el panorama inmobiliario asturiano.