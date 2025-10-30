La Fiscalía lleva a los colegios de Oviedo las consecuencias legales del mal uso de las redes sociales

Grabar una palea en el instituto, difundir fotos de otros alumnos sin su consentimiento o el uso indebido de las redes sociales son ejemplos de delitos que los jóvenes asturianos pueden cometer si ser conscientes de su magnitud. Para evitarlo, el Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal y la Consejera de Educación, Eva Ledo, han presentado esta mañana el proyecto "Una charla con el Fiscal", una iniciativa pionera a nivel nacional promovida por la Fiscalía asturiana en colaboración con el Principado.

"Los jóvenes deben conocer las consecuencias de sus actuaciones tanto en el ámbito civil como en el digital", aseguró Ledo. Motivo por el que desde el Ministerio Fiscal se les ofrecerá la información algo que desde la Consejería valoran "enormemente", ya que en muchas ocasiones "los alumnos desconocen que ciertas conductas tienen consecuencias legal", tal y como explicó la Consejera.

Los encuentros, que comenzarán a lo largo de este trimestre en los colegios públicos y concertados de Oviedo, están pensados para los estudiantes de Segundo, Tercero y Cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y Bachillerato, y nacen con el objetivo de concienciarlos sobre las responsabilidades penales que asumen los menores a partir de los 14 años.

"La institución tiene una doble función: una protectora, muy conocida, y otra de persecución de infracciones penales cometidas por menores", aclaró Gabriel Bernal durante la presentación. "A menudo los jóvenes desconocen que pueden ser responsables penalmente, y la experiencia de la Fiscalía demuestra que algunas conductas pueden acarrear graves consecuencias", advirtió.

Todo ello en un contexto en el que, según recoge la memoria anual de la Fiscalía, se ha observado un ligero pero sostenido aumento en infracciones cometidas por menores. "Uno de los factores que influyen negativamente es el mal uso de las redes sociales, que a menudo se emplean de forma irresponsable y sin conocimiento de las consecuencias legales", razonó Bernal.

Objetivo por edades

Los encargados de impartir estas charlas serán los distintos fiscales asturianos que explicarán a los estudiantes cuestiones relacionadas con el acoso escolar, la delincuencia juvenil o el uso indebido de las redes sociales. Aspectos que, a partir de los 14 años, pueden tener implicaciones penales.

Las charlas estarán abiertas a las preguntas y la participación de los alumnos, que podrán resolver sus dudas e inquietudes sobre los temas que se expongan.

En Bachiller, además de las explicaciones menales, las charlas tendrán como objetivo explicar a los alumnos la figura y el papel del Ministerio Fiscal de cara a su futuro profesional. La Fiscalía quiere, con estos encuentros, romper los mitos que recaen sobre la institución, muy distinta al que se muestra en las películas americanas.