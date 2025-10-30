Los ganaderos llaman a la movilización e invitan a los políticos del Gobierno de Asturias a "abandonar sus despachos" y conocer "el mundo real resultado de su gestión"

El 3 de noviembre es la fecha marcada en rojo en el calendario por las organizaciones Usaga y Asturias Ganadera para iniciar su calendario de movilizaciones en defensa del medio rural y ante el "acoso" al campo asturiano. Las organizaciones se dicen "obligadas una vez más" a salir a la calle para presionar y que se tomen medidas en varios asuntos como los ataques del lobo al ganado, la excesiva burocracia que complica el día a día a los ganaderos y a los agricultores, la falta de interés del Principado en sacar adelante la ley de Patrimonio Sensorial...

Los representantes de ambas organizaciones, Javier García (Usaga) y Xuan Valladares (Asturias Ganadera), hicieron público este jueves en Oviedo el listado de asociaciones que han mostrado su apoyo a la protesta: ASEAMO (Asociación de Criadores de Raza Asturiana de la Montaña), ACPRA (Asociación de Criadores de Poni Asturcón) ACOXA ((Asociación de Criadores de Oveya Xalda) ACRIBER (Asociación de Criadores de Cabra Bermeya) ACGA (Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta) ASPROAL/63, URACAN, Asociación de Ganaderos de Mieres, Asociación de Ganaderos de Piloña, Asociación de Ganaderos Trashumantes de Asturias (AGTA), AGALL y la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común.

Además, hay un buen número de alcaldes que han confirmado su asistencia, entre los mismos, mayoría del PP, algún independiente y también del PSOE. En la lista figuran los de Ribadedeva, Peñamellera Baja y Alta, Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís, Amieva, Las Regueras, Salas, Tineo, Cangas del Narcea y Allande.

Invitación parlamentaria

Las organizaciones convocantes quieren también que se sumen representantes del gobierno del Principado (PSOE e IU), como el presidente Adrián Barbón y el consejero Ovidio Zapico. Sin olvidar a la diputada Covadonga Tomé (grupo mixto/Somos Asturies) como "apoyo imprescindible" de los dos anteriores. A los gobernantes invitan a "abandonar sus despachos y acercarse al mundo real resultado de su gestión".

No olvidan tampoco instar a todos los grupos parlamentarios con representación en la Junta (PSOE, PP, VOX, IU, SOMOS-ASTURIES, FORO) para que conozcan y vivas "los problemas reales del campo asturiano".

En la movilización no faltará la música de gaita para interpretar la Marcha d'Antón "El Neñu", un cantar "triste que ilustra el ocaso" del mundo rural asturiano.