"Gran preocupación" en Navia por el recorte que planea Ence en la papelera

El anuncio de un plan de ajuste del grupo fabricante de celulosa Ence para su planta de Navia durante los próximos dos años ha despertado una ola de inquietud en el occidente de Asturias y, por supuesto, en la plantilla de la factoría, formada por casi 400 trabajadores. "La preocupación es muy grande porque, si bien ya sabíamos que Ence preparaba un plan de eficiencia, en absoluto conocíamos que implicaba recortes de personal", admitió a este periódico la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández (PP).

Para conocer en detalle la estrategia de la empresa respecto a la planta papelera asturiana, la regidora ha convocado para el próximo miércoles, 5 de noviembre, una reunión en Navia con la dirección de Ence.

En paralelo, los representantes de los trabajadores de la factoría también se citarán la próxima semana (el día aún está por concretar) con miembros de la cúpula de la empresa. En este caso el encuentro será en Madrid, ya que también asistirá el comité de la fábrica de Pontevedra, que igualmente está afectada por el plan de eficiencia.

Fuentes de la representación de los trabajadores señalaron que "no hay ninguna cifra concreta sobre la mesa", y que el dato de 90 despidos que ha circulado en algunos ámbitos "no fue en ningún caso un planteamiento formal ni serio" dentro de las negociaciones, que aún están en un estado muy embrionario. Asimismo, desde Ence también negaron manejar esa cifra.

Desde la plantilla de la fábrica de Navia aseguraron que, según les trasladó la dirección de la empresa, lo que se llevará a cabo será "un ajuste no traumático", sin mayor precisión. "El comité está dispuesto a negociar si efectivamente la compañía hace una propuesta aceptable; pero si no, no descartan emprender movilizaciones o huelgas", afirmaron fuentes conocedoras de la postura del comité, el cual, de momento, no quiere posicionarse públicamente respecto al ajuste.

Tampoco se sabe aún de qué forma se realizará, llegado el momento, el ajuste. "Si ambas partes llegasen a un acuerdo, podría hacerse mediante un plan de jubilaciones o un ERE, pero aún es muy pronto para esos detalles", explicaron fuentes conocedoras.

El grupo Ence enmarca el recorte en su Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027, que contempla "racionalizar los procesos operativos" de la compañía gracias a la automatización de procesos y a la implantación de soluciones de inteligencia artificial.