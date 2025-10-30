La Guardia Civil comprueba las maletas o bolsas de los motoristas asturianos y crecen las multas: entre 60 y más de 2.000 euros y pueden inmovilizar la moto

El pasado 2024 se dispararon las multas en Asturias por infracciones como conducir hablando con el móvil o con auriculares se dispararon en 2024. 2.195 conductores fueron sorprendidos hablando con el móvil, frente a los 1.853 de 2023, lo que supone un aumento del 18,46 por ciento. Además, los agentes pillaron a 230 conductores conduciendo con auriculares, frente a los 191 del año anterior. En general, las denuncias de tráfico cayeron un 14,63 por ciento, de 96.669 a 113.235. Es significativo el descenso de infracciones por exceso de velocidad, pasando de 75.597 en 2023 a 58.082 en 2024, un descenso del 23 por ciento. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Pero las infracciones no solo subieron entre los conductores de coche. Las multas en motoristas subieron, especialmente en denuncias como no llevar el casco. En concreto se pasó de 96 denuncias en 2023 por no llevar esta prenda protectora a 102.

Denuncias de trafico en 2024 / LNE

Los conductores de motocicletas y ciclomotores son unos de los usuarios más vulnerables de las vías, junto con los ciclistas y peatones. Estos vehículos de dos ruedas son menos estables y visibles en carretera, y en caso de sufrir un accidente de tráfico, tienen un mayor nivel de letalidad que otros vehículos como los turismos. De hecho, los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) revelan que de los 1.533 conductores que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2021, un total de 241 fueron motoristas.

Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, está sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.

Pero una de las multas que más ha aumentado en la región es la de circular sin seguro. Una sanción que afecta tanto a los conductores de vehículos como a los motoristas. "En el caso de que la policía descubra que no tienes una póliza para tu moto, la multa mínima varía desde los 600 euros a los 3.000 euros en los casos más graves, y eso no es todo. Si te paran conduciendo, lo más probable es que inmovilicen tu moto al momento y la envíen al depósito. En este sentido, los costes por la retirada de la moto y el depósito correrán a tu cargo. El importe de estos dependerá del Ayuntamiento correspondiente y podrás comprobar si tu moto ha sido retirada de la vía pública por no tener seguro, puedes encontrarla de manera online. En el caso de que sufras un accidente y no tengas seguro y causes daños materiales o personales, tendrás que asumir todos los costes de tu bolsillo. Cuando existen heridos graves o fallecimientos el Consorcio de Compensación de Seguros podría hacerse cargo inicialmente de los pagos a las víctimas, pero te reclamará el dinero, además de poder enfrentarte a penas de prisión", explican desde la aseguradora Mapfre.