Hallan un lobo muerto en la carretera en Javita (Cangas del Narcea)

Un lobo ha sido hallado este jueves por la mañana muerto en la carretera regional AS-15 a la altura de la localidad de Javita (kilómetro 44), en Cangas del Narcea. El ejemplar ha sido recogido por los agentes del Medio Natural del Principado y trasladado al Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje de Sobrescobio, como suele ser habitual en estos casos.

El animal murió por el atropello sufrido, tal y como han confirmado en la Consejería de medio Rural. El cuerpo carece de cualquier señal que indice lo contrario. El lobo es una especie protegida en Europa y España, si bien desde el pasado abril está fuera del listado de protección especial (Lespre) al norte del Duero.

En Asturias se lleva a cabo en la actualidad un programa de control de la población, una medida reclamada insistentemente en los últimos años por los ganaderos ante los continuos y crecientes ataques a sus reses. El plan de gestion del Principado -que cifra en 45 las manadas que hay actualmente en el territorio de la comunidad, unos 345 ejemplares- prevé eliminar hasta el próximo mes de marzo 53 lobos.

El lobo tirado en la carretera, en Tebongo. / Lne

Un objetivo que, de momento, se ve algo difícil dadas las complicaciones para abatir a los animales, lo que ha llevado a la Consejería de Medio Rural a implicar a los cazadores para reforzar el trabajo de los guardas, los encargados de ello. Hasta fin de año se prevé autorizar en 174 cacerías que se dispare a lobos. Hasta ahora, en las 25 que han obtenido el permiso, no se ha abatido ninguno. Se desconoce el número que han logrado matar los guardas del Principado, ya que el consejero, Marcos Líndez, rechaza dar cifras hasta que concluya en marzo de 2026 el programa de control.

El Gobierno del Principado choca con el de España en cuanto a la consideración del estatus del lobo. Para Asturias la especie ha evolucionado positivamente y mejorado en número de ejemplares, lo que avala el programa de control, algo que rechaza de plano el Ministerio de Transición Ecológica. En su último censo, publicado antes del verano, el departamento de Sara Aagesen cifró en 333 manadas las que hay en España, 36 más que las 297 inventariadas en 2014, un aumento del 12 %.

La UE decidió este año rebajar el estatus del lobo de "protección estricta" a solo "protección", algo que entró en vigor en marzo y se ha incorporado al Convenio de Berna, lo que llevó a modificar la directiva sobre hábitats. En su tramitación España se posicionó en contra.