Homenaje de la Fundación Belenos a la histórica banda "Aires del Palo"

El Seminario de Estudios Asturianos de la Fundación Belenos, que se celebrará en la Pola de Allande los días 15 y 16 de noviembre, rendirá homenaje a la histórica formación musical "Aires del Palo", con un acto al que asistirá Manolo Rodríguez González, el Muni. Belenos celebrará el 25.º aniversario de su seminario regalando a quienes se matriculen en él el disco "Aires del Palo... ya collacios & friends", editado hace 20 años por el sello discográfico Fonoastur.

La Fundación Belenos reunirá en Allande este otoño a arqueólogos como Ángel Villa, con una ponencia sobre el castro de San Chuis; músicos como Xosé Antón Fernández "Ambas" y Ramsés Ilesies, que charlarán sobre las melodías tradicionales de Allande; al director del Museo del Pueblo, Juaco López; el etnógrafo Alberto Álvarez Peña y la astrofísica y directora de "Allande Stars", Lucía González Cuesta.

A lo largo del fin de semana habrá un filandón y una visita guiada por la Pola. La inscripción está abierta y debe formalizarse, llamando o por WhatsApp, en el teléfono 680 114 090.