Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje de la Fundación Belenos a la histórica banda "Aires del Palo"

El Seminario de Estudios Asturianos, que celebra su 25.º aniversario los días 15 y 16 de noviembre, profundiza en las tradiciones allandesas

Asistentes al Seminariu d’Estudios Asturianos de la Fundación Belenos, en una imagen de archivo. | T. C.

Asistentes al Seminariu d’Estudios Asturianos de la Fundación Belenos, en una imagen de archivo. | T. C.

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

El Seminario de Estudios Asturianos de la Fundación Belenos, que se celebrará en la Pola de Allande los días 15 y 16 de noviembre, rendirá homenaje a la histórica formación musical "Aires del Palo", con un acto al que asistirá Manolo Rodríguez González, el Muni. Belenos celebrará el 25.º aniversario de su seminario regalando a quienes se matriculen en él el disco "Aires del Palo... ya collacios & friends", editado hace 20 años por el sello discográfico Fonoastur.

La Fundación Belenos reunirá en Allande este otoño a arqueólogos como Ángel Villa, con una ponencia sobre el castro de San Chuis; músicos como Xosé Antón Fernández "Ambas" y Ramsés Ilesies, que charlarán sobre las melodías tradicionales de Allande; al director del Museo del Pueblo, Juaco López; el etnógrafo Alberto Álvarez Peña y la astrofísica y directora de "Allande Stars", Lucía González Cuesta.

A lo largo del fin de semana habrá un filandón y una visita guiada por la Pola. La inscripción está abierta y debe formalizarse, llamando o por WhatsApp, en el teléfono 680 114 090.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  2. Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
  3. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  4. Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
  5. Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
  6. El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
  7. El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
  8. El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?

Adiós a Calvo Ortega, factótum del Estatuto de los Trabajadores

Adiós a Calvo Ortega, factótum del Estatuto de los Trabajadores

Muere Martínez Allende, primer presidente de los donantes

Muere Martínez Allende, primer presidente de los donantes

Homenaje de la Fundación Belenos a la histórica banda "Aires del Palo"

Homenaje de la Fundación Belenos a la histórica banda "Aires del Palo"

La derecha duda de que Barbón pueda liderar la batalla del Huerna

"La dedicación al trabajo está en cuestión", lamenta el sector químico

"La dedicación al trabajo está en cuestión", lamenta el sector químico

Amazon acomete 14.000 despidos en su personal de oficinas a nivel mundial

Amazon acomete 14.000 despidos en su personal de oficinas a nivel mundial

Christian Gortázar, investigador y veterinario: "Europa ha logrado controlar la dermatosis bovina con la vacuna", dice el experto Christian Gortázar

Christian Gortázar, investigador y veterinario: "Europa ha logrado controlar la dermatosis bovina con la vacuna", dice el experto Christian Gortázar

La ferramienta futurista que llibera de trabayu a los funcionarios asturianos y permite entainar les contrataciones na alministración pública

La ferramienta futurista que llibera de trabayu a los funcionarios asturianos y permite entainar les contrataciones na alministración pública
Tracking Pixel Contents