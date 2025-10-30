Homenaje de la Fundación Belenos a la histórica banda "Aires del Palo"
El Seminario de Estudios Asturianos, que celebra su 25.º aniversario los días 15 y 16 de noviembre, profundiza en las tradiciones allandesas
El Seminario de Estudios Asturianos de la Fundación Belenos, que se celebrará en la Pola de Allande los días 15 y 16 de noviembre, rendirá homenaje a la histórica formación musical "Aires del Palo", con un acto al que asistirá Manolo Rodríguez González, el Muni. Belenos celebrará el 25.º aniversario de su seminario regalando a quienes se matriculen en él el disco "Aires del Palo... ya collacios & friends", editado hace 20 años por el sello discográfico Fonoastur.
La Fundación Belenos reunirá en Allande este otoño a arqueólogos como Ángel Villa, con una ponencia sobre el castro de San Chuis; músicos como Xosé Antón Fernández "Ambas" y Ramsés Ilesies, que charlarán sobre las melodías tradicionales de Allande; al director del Museo del Pueblo, Juaco López; el etnógrafo Alberto Álvarez Peña y la astrofísica y directora de "Allande Stars", Lucía González Cuesta.
A lo largo del fin de semana habrá un filandón y una visita guiada por la Pola. La inscripción está abierta y debe formalizarse, llamando o por WhatsApp, en el teléfono 680 114 090.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?