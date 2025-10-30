Indra adelanta la puesta en marcha del Tallerón: esta es la nueva fecha para empezar las operaciones de los blindados 8x8

Los planes de la multinacional de defensa Indra en Asturias cogen velocidad. El consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, avanzó este jueves que "antes de que acabe el año se realizarán ya las primeras operaciones de los blindados 8x8 en nuestra fábrica de Gijón, lo que demuestra la agilidad por la que estamos transformando nuestros centros industriales". El anuncio supone un adelanto en el calendario de la empresa, que hasta ahora, al menos públicamente, ubicaba el inicio de la actividad fabril del Tallerón a comienzos de 2026. De los Mozos afirmó que, de hecho, Indra "avanza un año antes de lo previsto en su plan estratégico".

La primera tarea prevista para las instalaciones gijonesas es el ensamblaje final de los mencionados 8x8 "Dragón", que fabrica para el Ejército español el consorcio empresarial Tess Defence, completado por Santa Bárbara Sistemas (que construye las barcazas en su planta de Trubia), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa Placencia.

Las reformas que se están llevando a cabo en El Tallerón, que Indra compró en julio a Duro Felguera por 3,6 millones de euros, ya son visibles desde el exterior del recinto. Además, la empresa ya está realizando las primeras pruebas para el transporte de los blindados por la ciudad.

De los Mozos aseguró este jueves, con motivo de la presentación de resultados del tercer trimestre, que en los próximos dos años la empresa realizará inversiones por una suma de 100 millones de euros en tres enclaves en España: El Tallerón (que copará casi la mitad del monto, 43 millones), el centro tecnológico especializado en el desarrollo de sistemas de defensa electrónica de Vigo (Galicia) y la nueva línea de radares de Córdoba. Además, desembolsará otros 43 millones en su planta de Kansas (Estados Unidos) dedicada a tráfico aéreo y movilidad.

El directivo también anunció que la compañía presentará en el segundo trimestre de 2026 la nueva fase de su plan estratégico con el objetivo de "acelerar su crecimiento y consolidar su liderazgo en los sectores de defensa, aeroespacial y tecnología".

La compañía prevé que su cartera de defensa supere los 10.000 millones de euros el próximo año, impulsada por los créditos al 0% de los Programas Especiales de Modernización (PEM) aprobados por el Gobierno y por nuevos contratos europeos vinculados al programa "Safe" (Acción de Seguridad para Europa).

En cuanto a los resultados empresariales, Indra disparó su beneficio neto un 57,9% en los nueve primeros meses del año hasta los 291 millones, gracias al aumento de la facturación y por la mejora de la valoración de su participación en el consorcio Tess Defence, del que es socio mayoritario. Los ingresos de la compañía tecnológica se sitúan en los 3.611 millones de euros y crecen un 6% hasta septiembre.

La empresa participada por el Estado está a la espera de cerrar la compra de Hispasat y la posible fusión con EM&E, propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier.