Indra crece en Asturias y ve una oportunidad de reindustrializar el país en la defensa

La multinacional española Indra, que maneja ambiciosos proyectos de inversión en Asturias, escenificó ayer su voluntad de convertirse en la locomotora de la industria militar nacional aglutinando en un encuentro en Madrid a directivos de 600 empresas de los sectores de la defensa y la tecnología. El propósito de la compañía presidida por Ángel Escribano y participada por el Estado es aunar fuerzas y ejercer de "coordinadora" para que España consiga los multimillonarios contratos de armamento que prepara la Unión Europea.

Al denominado II Encuentro del Ecosistema Nacional de la Industria de Defensa, organizado por Indra, asistieron representantes asturianos del sector, como el Asturias Hub Defensa (asociación formada por más de 50 grandes empresas y pymes) y las compañías Pixels Hub, Signal Software, SBP y Castro Alonso.

La cita ha tenido lugar poco después de que el Gobierno haya dado el visto bueno a los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa, que contemplan préstamos a interés cero. Indra ha sido la principal beneficiaria de estos programas, con 6.580 millones de euros, que forman parte del Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa, con una inversión total de 10.471 millones de euros.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, destacó la importancia de estos programas, que —según reconoció— le producen "algo de respeto" por la magnitud de su ejecución. "Pasaremos momentos duros", admitió el directivo, antes de pedir la colaboración de las empresas asistentes para participar en los proyectos que se pondrán en marcha. "Queremos ser un motor de desarrollo de la industria de defensa española", señaló. Actualmente, el 77% de la cadena de valor de Indra proviene de empresas españolas, y el objetivo es superar el 80%. "No nos costará llegar", añadió.

De izquierda a derecha, Ángel Escribano, presidente de Indra; Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, durante el encuentro celebrado ayer en Madrid. | ALBERTO ORTEGA/ E. PRESS

Durante su intervención, De los Mozos subrayó también que el plan de rearme impulsado por el Gobierno es "una oportunidad para reindustrializar el país" y atraer talento joven: "Queremos ilusionar a los jóvenes, que vean que el futuro está en la industria de defensa". No obstante, ha insistido en que el objetivo no se limita al mercado nacional: "Los grandes partidos se juegan en Europa, con los grandes contratos militares de la Unión Europea".

Por su parte, Ángel Escribano destacó la relevancia de los PEM como instrumento para fortalecer la posición de España en los programas europeos de defensa. "Estos programas son esenciales para concurrir a las grandes convocatorias en Europa", afirmó. Escribano adelantó que la compañía se prepara para participar "como coordinadora o como uno de los grandes actores" en los proyectos comunitarios.

Desde el primer Encuentro del Ecosistema, celebrado en junio, Indra ha creado más de 3.000 empleos directos de nueva generación, cumpliendo el compromiso adquirido entonces con el Gobierno y con su red de socios industriales.

En Asturias, la empresa ha impulsado su presencia con la adquisición a Duro Felguera del Tallerón de Gijón, en cuyas obras ya se trabaja para transformarlo en una fábrica de blindados. Indra ha encargado la remodelación de las instalaciones a las ingenierías asturianas Impulso e Ingeco, las cuales a su vez han subcontratado a empresas regionales de maquinaria como Grúas Roxu o GAM, que ya trabajan en el recinto del Tallerón.

Garante de la soberanía

En el foro celebrado en Madrid, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, remarcó que "no puede haber defensa sin industria de defensa", y que esta "es el garante de la soberanía nacional y de la capacidad tecnológica e industrial del país". Según Valcarce, el Plan Industrial de la Defensa permitirá cumplir el compromiso de aportar el 2% del PIB al gasto militar y, al mismo tiempo, "dar un salto tecnológico y de modernización de toda la industria nacional".

Valcarce recordó que el plan se estructura en torno a 31 programas que ya cuentan con prefinanciación del Gobierno, e instó a Indra a trabajar "con el ecosistema industrial, las pymes, las start-ups y las universidades".