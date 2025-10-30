Jonás Fernández visita la ganadería Tahoces junto a Alba Fernández
El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández rechazó los recortes propuestos en la PAC y la política pesquera por ministros del PP europeo. Advirtió que supondrían una "deseuropeización" del sector y se comprometió a trabajar para proteger al campo y la pesca asturiana, buscando acuerdos en el Parlamento Europeo y apoyo institucional. En la foto, la visita.
