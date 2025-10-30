Muere Martínez Allende, primer presidente de los donantes

A José Antonio Martínez Allende todos le conocíamos por "JAMA", acrónimo de su nombre y apellidos. Falleció la tarde de ayer en su domicilio de Quintana, en La Foz de Morcín, localidad en la que había nacido hace noventa años. En su dilatada trayectoria social, ocupo distintos cargos de responsabilidad, entre ellos, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias (Fedospa), entre 1993 y 2008, y alcalde de Morcín desde 1968 a 1976.

Aunque se había formado y titulado como Ayudante Técnico Sanitario en la facultad de Medicina de Valladolid, tras cursar el bachillerato superior en el Colegio Santo Domingo de los padres dominicos, en Oviedo, su labor profesional siempre estuvo vinculada a la empresa pública Hunosa, en la que ocupó diversas responsabilidades en la Cuenca del Caudal y en Oviedo, tales como secretario de dirección, jefe del grupo de empresa, secretario técnico de la dirección general y responsable de la dirección de comunicación y relaciones públicas.

En su dilatada trayectoria social vinculada a su concejo, también ejerció como presidente de la Hermandad de La Probe, secretario de la asociación de vecinos "Cantu La Sierra" y cofrade senador de la Cofradía Amigos de los nabos.

Martínez Allende tuvo un papel relevante en la Hermandad de Donantes de Sangre, en la que comenzó como vocal coordinador de la sección juvenil y portavoz de la junta rectora hasta que en 1993 fue nombrado presidente, cargo que ocupó hasta enero de 2008. Asimismo, fue miembro del Comité de dirección de la Fundación para la Donación altruista de sangre y plasma en España (Fundaspe) y fundador y primer presidente de la Federación de Donantes del Principado de Asturias (Fedospa) tras las integraciones de las hermandades de Oviedo, Gijón y Avilés. Durante treinta años formó parte de la junta directiva de la Hermandad de Donantes de Sangre, de la que fue nombrado presidente de honor en 2007.

De joven, alternó los estudios con su trabajo como administrativo y sanitario en Obras Subterráneas S. A., empresa encargada de la profundización del pozo Montsacro, propiedad entonces de Ensidesa, a la que se incorporó en 1956. Finalizada la obra en junio de 1959, le proponen continuar en la empresa con destino a las oficinas centrales de Madrid. En noviembre de 1959 contrae matrimonio en La Foz con Carmina Palacios y se marchan a vivir a la capital. A los nueve meses regresan de nuevo a La Foz de Morcín para incorporarse a Ensidesa-Minas de Riosa como secretario de dirección de Luis Fueyo, director entonces de la empresa minera.

En 1960 se encarga de gestionar las actividades sociales del grupo de empresa Ensidesa-Minas de Riosa, que gestionaba el pozo Montsacro. En marzo de 1968 es nombrado alcalde presidente del Ayuntamiento de Morcín, ejerciendo como gobernador civil Mateu de Ros. También fue nombrado Jefe del Departamento de Política Provincial, dependiente del Gobernador Civil y del Movimiento. Ejerció como alcalde hasta marzo de 1976.

El regalo de servir al concejo

En 1969 el pozo Montsacro se integra en Hunosa y José Antonio compagina su labor como alcalde con su trabajo como secretario de dirección del Montsacro, último pozo en integrarse en Hunosa. Su mayor satisfacción fue "su nombramiento como alcalde del concejo donde nací y donde me crié. Servir a mi concejo como alcalde ha sido el mejor regalo de mi vida", señalaba.

Después de la alcaldía, se incorporó en las oficinas de Hunosa en Mieres a la recién creada zona de Sueros, que integraba el pozo Montsacro, Nicolasa y el lavadero del Batán, como Jefe de Comunicación y Relaciones Públicas de la Zona del Caudal.

Finalmente, trabajó en las oficinas centrales de Hunosa en Oviedo en la recién creada Dirección General de Comunicación, cuando era presidente Gómez Jaén. Se jubiló en 1993 en la primera tanda de prejubilaciones.

Padre de cinco hijos (Ana Rosa, José Antonio, Miguel Angel, María y Pelayo) y abuelo de seis nietos (Ana Rosa, José Antonio, Alba, Alejandro, Diego y Sofía), siempre residió en el mismo domicilio de Quintana, en La Foz de Morcín. En 1956 participó en la fundación de la Hermandad Cultural y Recreativa Nuestra Señora de La Probe, en la que ejerció como secretario y presidente, siendo nombrado también Presidente de Honor.

Tenía en su poder el título de "Caballero Legionario del V Tercio de la Paz" y "la Cruz de Caballero de Cisneros al mérito político", así como "La orden al Mérito Internacional a la Donación Altruista de Sangre", en 2008, y la "Medalla de Oro de la Ciudad de Oviedo", en 2002.