Los 15 asturianos que analizan los 20 años de la Princesa Leonor: "Segura, cercana, valiente" y fiel a sus raíces asturianas

Leonor de Borbón y Ortiz (Madrid, 2005) cumple este viernes 31 de octubre 20 años. Cifra redonda que a buen seguro no dejará de celebrar, bien con su familia, bien con sus compañeros de la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), donde afronta el último curso de su formación militar tras el paso por Infantería y Marina. La primogénita de Felipe VI y Letizia tiene además muchos motivos para celebrar este cambio de década, que coincide con su creciente papel institucional como heredera de la Corona, en el que hay unanimidad: cada vez se muestra más "segura".

La Princesa de Asturias cumple su tarea con "madurez, compromiso, responsabilidad, seriedad", pero también sin dejar de lado la "cercanía, amabilidad, facilidad en el trato y cordialidad" propias de una mujer de su edad, de esa "generación Z" a la que pertenece, tal y como ella misma recordó en su discurso días atrás en la ceremonia de entrega de los premios que llevan el nombre de su título.

Así lo reseñan asturianos del mundo de la política, la empresa, la ciencia, la cultura, entre otros ámbitos, que han tenido trato con la Princesa en alguna ocasión o de forma continua en los últimos años, y a los que LA NUEVA ESPAÑA ha preguntado cómo ven a la heredera tras su reciente paso por la región y su entrada en la veintena. Todos coinciden en destacar la altura y valentía del citado discurso días atrás en el Teatro Campoamor, así como su cercanía y cariño por Asturias que, no hay que olvidar, está en su ADN al ser la tierra natal de su madre la Reina Letizia. Felicidades.

Ana Isabel Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. "La Princesa de Asturias ha mostrado siempre un interés profundo y constante por el trabajo de la Fundación. Desde el primer momento, asumió con extraordinaria madurez, ilusión y responsabilidad el papel que, como presidenta de honor de la institución, le corresponde. Este año, durante la ceremonia en el Teatro Campoamor, su discurso, sincero, emotivo, con un mayor contenido institucional y, al mismo tiempo, expresado con palabras propias de su generación, transmitió sensibilidad, compromiso y esperanza en el futuro".

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias."Por mi responsabilidad he podido ver a la Princesa Leonor año tras año en los premios que llevan el nombre de su título. En concreto desde 2019, cuando empezó a participar con su hermana, la Infanta Sofía. La he visto crecer, madurar y desarrollar su personalidad. Su intervención de este octubre, cuyo final recomiendo escuchar con detenimiento, el importante papel que ha asumido en los premios, es una combinación de responsabilidad y frescura. Es lo que se espera de una joven de su tiempo que está recibiendo, a nadie se le escapa, una preparación muy especial, similar a la de su padre. Un apunte: también soy testigo directo de su interés y cariño que siente por Asturias, algo a lo que, no tengo ninguna duda, ha contribuido su madre, la reina Letizia".

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias. "La Princesa Leonor cumple 20 años demostrando una gran madurez institucional. Ha sabido recoger el testigo del Rey en la gala de entrega de los premios ‘Princesa’ con un discurso valiente en defensa de la unión y el respeto. También hemos podido comprobar su creciente proximidad a la ciudadanía y a la cultura asturiana, incluidos algunos guiños al asturiano durante su intervención en la entrega a Valdesoto del premio ‘Pueblo Ejemplar’.

Jesús Sanz Montes, arzobispo de Asturias. "Conocí a la Princesa Leonor en 2018, durante su primera visita a Covadonga. Era el centenario de la coronación de la Santina. Recuerdo su atención y compostura en la Santa Cueva, cuando les impuse a ella y a la Infanta Sofía una preciosa medalla de oro blanco con la imagen de la Virgen de Covadonga. Entonces pedí para la Princesa, siendo evidentemente una niña adolescente, que fuera sana, que fuera sabia y que fuera santa. Las tres ‘eses’ que yo deseaba para la futura Reina de España. Cuando me he vuelto a ver con ella hace poco, le dije a ‘mi’ Princesa de parte de ‘su’ arzobispo: ¿Se acuerda de aquella visita a Covadonga? Y ella me respondió: jamás lo he olvidado. Felicidades y ‘ad multos annos’, y que Dios y la Santina la bendigan".

Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). "He tenido el privilegio de saludar a su Alteza Real en distintas ocasiones en este mismo mes de octubre, tanto en el día de la fiesta nacional en el Palacio Real, como con ocasión de la entrega de los premios Princesa de Asturias en esta edición. mi consideración es que es una persona muy cercana, una persona muy agradable en el trato, siempre tiene una sonrisa y una palabra amable para quien habla con ella. El discurso que pronunció en el teatro Campoamor me ha parecido de una persona madura, que es consciente sus responsabilidades como heredera a la corona. Y como una persona que realmente conoce a Asturias, conoce la sensibilidad de los asturianos y han quedado en el claves importantes e interesantes de cuál va a ser su trayectoria como heredera al trono y con las funciones constitucionales que ello conlleva".

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo. "Veo a la Princesa de Asturias como una futura reina. Sigue destacando por su cercanía y simpatía y, además, a lo largo de los diferentes actos en los premios, ha demostrado su madurez y saber estar, y así se ha reflejado en su muy buen discurso de entrega de los galardones".

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. "Los que hemos tenido la suerte, y el honor, de ver la evolución de la Princesa Leonor cada otoño en los Premios hemos visto este año a una joven muy asentada en su papel institucional, comprometida con sus responsabilidades y con mensaje propio. Una mujer que, por su preparación y naturalidad, representa un gran ejemplo para los jóvenes españoles de su generación. Y, desde la perspectiva de un asturiano, es de destacar con satisfacción sus continuas muestras de simpatía, cercanía y conocimiento de nuestra comunidad. Un amor por Asturias y los asturianos que sin duda ha heredado de sus padres y que convierte el título de Princesa de Asturias en el reflejo fiel de su relación con nuestra tierra".

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). "Cada año se la ve más segura, más cercana y con una madurez extraordinaria para su edad. La Princesa Leonor transmite compromiso, serenidad y una enorme ilusión por el futuro de nuestro país. En Asturias sentimos un especial orgullo al verla crecer y asumir su papel con tanta naturalidad y sentido de responsabilidad".

Ángel García, alcalde de Siero. "La Princesa de Asturias es cercana en el trato. Conecta rápidamente con la gente con la que trata. Sus palabras a los vecinos y vecinas de Valdesoto fueron muy cariñosas y prueba de que conoce bien cada lugar que visita. Fue un honor recibirla en Siero. Creo que siempre nos recordará con cariño, porque fue el primer ‘Pueblo Ejemplar’ en el que su padre, el Rey Felipe VI, le cedió el protagonismo en el acto de entrega de la distinción".

Rosa Menéndez, expresidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), miembro del jurado de los premios "Princesa de Asturias" y "Princesa de Gerona". "He tenido la oportunidad de seguir de cerca distintas intervenciones de la Princesa de Asturias en los últimos años y tengo que decir que en los recientes premios ha puesto en evidencia la madurez que ha alcanzado, logrando un discurso serio y cercano al mismo tiempo. Ha sabido conectar con público de todas las edades, especialmente con los más jóvenes, sin ignorar las dificultades a las que se enfrentan".

María Neira, directora general de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Veo mezcla de tradición, costumbres, el peso que representa la institución. Pero también frescura, modernidad, inteligencia cultural adaptada a los tiempos y a su juventud y a los cambios sociales tan importantes que tenemos. Es una buena mezcla que habrá que ir probando para que sea lo más exitosa posible".

Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. " La Princesa de Asturias es, entre otras cosas derivadas de nuestra historia, el buen fruto de una educación exigente y de un carácter responsable. Une a ello un trato cercano y cordial y manifiesta siempre un gran interés por lo que se le expone, algo de lo que he podido ser testigo ya en varias ocasiones. Sus palabras este año en el Teatro Campoamor son buena prueba de una notable madurez y de lo consciente que es de la gran responsabilidad que habrá de asumir en su día. Creo que todos los españoles, y por supuesto los asturianos, somos muy afortunados de poder contar con su destacado concurso hoy para trabajar por una España cada vez mejor, y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que la sucesión en la más alta magistratura de nuestro país, se encuentra en la mejores manos".

María Cardín, empresaria, Grupo El Gaitero y miembro del jurado del premio "pueblo ejemplar". "Quiero felicitar a la Princesa por su 20.º cumpleaños. Este año, en los premios, me impresionó verla tan natural, segura y cercana. Se la nota muy cómoda en su papel, con una madurez y serenidad admirables, y con un cariño genuino hacia Asturias y los asturianos. Es una joven de su tiempo, que sabe combinar la tradición con una mirada moderna y comprometida. Estoy convencida de que sabrá seguir adaptando su papel con la misma elegancia y sensibilidad que ha mostrado hasta ahora".

Lucía Velasco, exmilitar y ganadera. "La he tratado durante los premios de este año y mi primera impresión fue que es muy dulce y cariñosa. Sabe estar, habla tranquila y está muy atenta a todo como su hermana. El discurso lo dice todo de ella como una mujer muy preparada, pero también con un contenido acorde a su edad, nada de aburrido, sino con chispa como casi veinteañera que es. Además, como militar que fui, tengo que decir que la veo en ese campo muy preparada y se le nota. Cuando sonó el himno de España me fijé se puso firme muy rápido como nos sucede a todos los que hemos pasado por ahí. Será una gran reina cuando llegue el momento".

María Teresa Álvarez, escritora. "Cada año se la ve más segura. Su intervención este año en la ceremonia de la entrega de los Premios que llevan su nombre fue impecable. Su comportamiento en los distintos actos oficiales en los que participa es prueba evidente de que doña Leonor es muy consciente del papel que ha de desempeñar. Creo que su paso por las academias militares está siendo ejemplar".