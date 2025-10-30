"Set-jetting" o el nuevo fenómeno del turismo en España que se ha colado en Asturias por Somiedo (y tiene mucho que ver con el cine)
El Parque Natural se hace un hueco en la red de alojamientos gracias al rodaje de "Los Juegos del Hambre"
Es el nuevo fenómeno del turismo en España –a nivel mundial ya lleva unos años al alza– y Asturias no podía dejar de tenerlo presente. El «set-jetting» ha llegado para quedarse en el Paraíso Natural, al convertirse la región en los últimos tiempos en un «auténtico plató natural a cielo abierto». El «set-jetting» moviliza a fans y mitómanos del cine hasta los lugares que han servido de escenarios de rodaje para tener la oportunidad de revivir famosas escenas o pisar el lugar por el que han estado actores famosos.
Ahora la organización Pitchup.com, dedicada a reservas en campings y alojamientos al aire libre, ha incluido en su red al Parque Natural de Somiedo, escenario el pasado verano del rodaje de la película «Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha». El camping de Pola de Somiedo ha visto, según la plataforma, crecido un 16% sus reservas respecto al año anterior, «consolidándose como un destino natural con gran potencial turístico».
Somiedo comparte lugar en la lista del «jet-setting» con otros más destinos en España, el segundo país europeo con mayor volumen de producción cinematográfica en 2024, según el «Resumen cinematográfico anual del Observatorio Audiovisual Europeo».
«Desde los picos de los Pirineos hasta los áridos desiertos del sur, su diversidad paisajística inspira a cineastas de todo el mundo y abre una nueva ventana de oportunidades para el turismo», explican en la plataforma Pitchup.com, con 208 campings en toda España que han visto aumentadas en un 47% sus reservas –un 70% de visitantes extranjeros– gracias al tirón del cine. «La libertad, autenticidad y el contacto directo con la naturaleza que ofrece este tipo de alojamiento dan a los viajeros la oportunidad de sumergirse por completo en los paisajes donde se rodaron sus películas favoritas», explica Dan Yates, director general de la plataforma.
