La tecnológica asturiana Seresco aumenta su facturación un 13%: estos son los motivos

La tecnológica asturiana Seresco ha facturado 26,9 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento de cerca del 13% respecto a la misma fecha en el ejercicio anterior. La compañía ha obtenido 1,2 millones de euros de beneficio y el Ebitda ajustado se ha elevado por encima de los 3,5 millones de euros, aumento que, según fuentes de la empresa, viene explicado por la incorporación de negocios de un mayor valor añadido y el desarrollo de proyectos en curso de periodos anteriores.

Durante el primer semestre de 2025, Seresco realizó la adquisición de la consultora portuguesa F5IT, un referente en la implementación de soluciones de gestión de tipo ERP, CRM y SCM. Con esta integración, Seresco potenció sus servicios de transformación digital para empresas, de acompañamiento en procesos de internacionalización y de mejora de la productividad.

Además, entre enero y junio de este año se han consolidado los procesos de integración de las empresas adquiridas en ejercicios anteriores. Estas compañías han comenzado a aportar sinergias significativas en áreas clave como ciberseguridad y gestión de recursos humanos.

"Los resultados del primer semestre reflejan la solidez de nuestra estrategia y nuestra capacidad para seguir generando valor sostenible en un contexto competitivo. La incorporación de F5IT reforzará el negocio internacional del grupo, gracias a su experiencia en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, donde viene prestado sus servicios de consultoría", apuntó Carlos Suárez, consejero delegado de Seresco.