El tiempo en Asturias, de locos: de los 24 grados a la lluvia en solo dos días

"El tiempo está loco" es el comentario en ascensores, comercios y salas de espera. Asturias entró en el mes de octubre con calor y lo despide con chubascos y una nueva subida de las temperaturas que alcanzará los 24 grados en la horas centrales del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el viernes 31 de octubre, en Asturias cielos nubosos con brumas y nieblas matinales y vespertinas en cumbres y con lluvias débiles en la cordillera y en el suroeste asturiano.

Las temperaturas mínimas ascenderán, y las máximas irán en aumento en el litoral central y cambiarán poco en el resto. En ciudades como Avilés, Gijón, Navia u Oviedo se alcanzarán los 24 grados de máxima. Los vientos serán de flojos a moderados de sur con rachas muy fuertes en la cordiller.

Día de Todos los Santos

"Lluvias persistentes en el noroeste peninsular con acumulaciones importantes". Es la indicación de la Aemet para este fin de semana.

El sábado 1 de noviembre, conocido como el Día de Todos los Santos, se esperan lluvias y chubascos que empezarán por la mañana en la parte occidental y se irán desplazando hacia el este a lo largo de la tarde. Los termómetros sufrirán un descenso generalizado.

El domingo también se esperan lluvias, aunque débiles, y un nuevo descenso de las temperatuas. Serán las "habituales de esta época", según la Aemet.

Tren de tormentas en Andalucía

La tormenta de este pasado miércoles en Sevilla fue histórica. Cayeron 115 litros por metro cuadrado en las primeras 15 horas, según los datos de Emasesa, lo que supuso 25 litros por metro cuadrado solo en una hora, momento en el que más agua dejó a la ciudad inmersa en el caos. El último registro similar data de 1997, hace 28 años, y lo daba la AEMET: 109 litros por metro cuadrado. Ante esta situación, según cifras municipales alcanzó las 440 incidencias, la pregunta que sobrevuela es: ¿se pudo hacer algo más para evitarlo? El alcalde, José Luis Sanz, ha explicado este jueves que "seguramente podría haber funcionado mejor todo de haber sabido la cantidad de agua que había" y culpa a Aemet por no decretar la alerta roja.