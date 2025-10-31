Los Álamos: 60 años construyendo hogares sostenibles y comunidades con alma

Con más de 60 años de trayectoria, Constructora Los Álamos ha forjado una reputación basada en la calidad, la innovación y el compromiso con sus clientes. Su evolución constante le ha permitido liderar la creación de espacios residenciales que destacan tanto por su diseño y funcionalidad como por su respeto al entorno y la eficiencia energética. Su presencia consolidada en Asturias y su expansión en Madrid son el reflejo de una empresa que mira al futuro con paso firme y visión sostenible.

Éxito y continuidad en Oviedo: Altaria Fase II

En la capital asturiana, Los Álamos continúa reforzando su liderazgo con Altaria Fase II, un desarrollo ubicado frente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tras el éxito de la primera fase, con más del 98% de las viviendas vendidas, este nuevo conjunto residencial confirma la confianza de los compradores. Con viviendas de uno a cuatro dormitorios –incluídos áticos con amplias terrazas, vistas despejadas y gran luminosidad–, el proyecto combina una estética moderna con materiales de alta calidad y un especial cuidado en la eficiencia energética.

Cada vivienda de Altaria refleja la filosofía de Los Álamos: crear hogares funcionales y confortables, pensados para disfrutar cada día y adaptados a las nuevas formas de vida urbana.

Consolidación en Madrid: el edificio A114+

El compromiso con la excelencia ha llevado a la compañía a consolidar su presencia en Madrid. Tras el éxito del edificio A108+ en Arganda del Rey, el nuevo A114+ ya ha despertado gran interés, con la mitad de las viviendas reservadas antes incluso del inicio de las obras. Este proyecto reafirma la apuesta por una arquitectura moderna, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, con un diseño que optimiza la distribución y la luz natural.

Los Álamos mantiene así su sello: promover viviendas que no solo sean hogares, sino espacios de bienestar y equilibrio entre diseño y sostenibilidad.

Nuevo edificio A114+ en Arganda del Rey (Madrid). / Cedida a Lne

La Fresneda: el corazón residencial de Los Álamos

La urbanización de La Fresneda (Siero) es uno de los ejes principales de la actividad de la constructora y un auténtico laboratorio de ideas en materia residencial. Con proyectos que han marcado tendencia, como Fresneda Kube –donde solo quedan tres viviendas disponibles–, la empresa ha consolidado su liderazgo en uno de los enclaves más demandados de Asturias.

Entre las novedades destaca Kavan, un edificio en altura con viviendas de dos y tres dormitorios, diseñado para quienes buscan la máxima eficiencia sin renunciar al confort ni a la conexión con el entorno natural. Además, Los Álamos ofrece parcelas individuales para quienes desean construir una vivienda unifamiliar a medida, así como promociones de hileras –como Fresneda Naos, Nashira o Neo Vela–, que han cosechado un gran éxito comercial.

La Fresneda se consolida así como un modelo de vida equilibrado, que combina tranquilidad, zonas verdes y servicios a pocos minutos de Oviedo.

Edificio Altaria, en Oviedo. / Cedida a Lne

Mirando al futuro

La vocación de Constructora Los Álamos es seguir creciendo e innovando. La compañía trabaja ya en nuevos desarrollos residenciales en el entorno del HUCA y en nuevas promociones en La Fresneda, manteniendo su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la calidad constructiva.

Más que construir viviendas, Los Álamos crea comunidades. Cada proyecto nace con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, con hogares que combinan funcionalidad, estética y responsabilidad medioambiental.

Tras más de seis décadas de experiencia, la compañía sigue avanzando con el mismo espíritu que la vio nacer: la ilusión por crear hogares con visión de futuro, donde cada detalle cuenta y cada vivienda refleja una forma de entender la vida.