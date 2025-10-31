Alerta sanitaria en Asturias por un endulzante natural de Indonesia: ojo los intolerantes a los sulfitos

Nueva alerta alimentaria y con impacto en Asturias.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes a las personas con intolerancia a los sulfitos sobre su presencia no declarada en el etiquetado de endulzantes de origen natural procedentes de Indonesia, ha informado en un comunicado.

Según la información disponible, la distribución de los productos ha sido a Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco, aunque la agencia no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

La agencia ha precisado que los productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta el pasado lunes, cuando informó sobre la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado del endulzante Flor de Coco, de origen natural, de la marca Azucarera.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener los productos en sus hogares que se abstengan de consumirlo, a la vez que ha precisado que su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de la población.