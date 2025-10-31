Alerta sanitaria en Asturias por un endulzante natural de Indonesia: ojo los intolerantes a los sulfitos
Son varios los lotes afectados, repartidos por varias comunidades autónomas
Agencias
Nueva alerta alimentaria y con impacto en Asturias.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes a las personas con intolerancia a los sulfitos sobre su presencia no declarada en el etiquetado de endulzantes de origen natural procedentes de Indonesia, ha informado en un comunicado.
Según la información disponible, la distribución de los productos ha sido a Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco, aunque la agencia no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.
La agencia ha precisado que los productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta el pasado lunes, cuando informó sobre la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado del endulzante Flor de Coco, de origen natural, de la marca Azucarera.
La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener los productos en sus hogares que se abstengan de consumirlo, a la vez que ha precisado que su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de la población.
Varios lotes afectados
Los lotes afectados en la notificación de este viernes corresponden al producto azúcar de coco Bio, de la marca Dreamfoods, con número 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08; 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 y 52024-340, y con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 30 de julio de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
También están afectados los lotes 130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17; 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68, 52024-340, con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 30 de julio de 2026 y 28 de febrero de 2027, correspondientes al producto azúcar de coco, de Dreamfoods.
Además, el azúcar de coco, de la marca Planeta Huerto, con números de lote 130152024-04, 130252024-19; 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, 52024-340 con fecha de consumo preferente comprendidas entre el 30 de julio de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
Y el azúcar de coco de la marca Bizilur, con número de lotes 130152024-06, 3001152024-14 y fecha de consumo preferente para el 30 de julio de 2026.
