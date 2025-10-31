Apoyo a la comercialización de productos ecológicos

La cadena de supermercados asturiana Alimerka ha suscrito un acuerdo de colaboración con el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) para fomentar la distribución y el consumo de productos ecológicos de origen asturiano. Un acuerdo que cuenta con el apoyo del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, quien destacó el apoyo a las empresas asturianas "que apuestan por la calidad". En la foto, el presidente de Alimerka, Alejandro Fernández González, se da la mano con Javier Fernández García, presidente de COPAE, en presencia de Marcos Líndez.