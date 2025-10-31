ArcelorMittal ultima en Gijón el salto a la acería eléctrica: así van las obras y se prepara al personal

ArcelorMittal ya está formando al personal que se encargará del nuevo horno híbrido de arco eléctrico de Gijón, cuya puesta en marcha está prevista para el primer trimestre del próximo año tras una inversión de 213 millones de euros. La formación incluye estancias del personal en otras plantas del grupo siderúrgico con hornos eléctricos, principalmente en la de Olaberría, en Guipúzcoa.

La dirección de la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que las labores de construcción del horno eléctrico de Gijón siguen el desarrollo previsto y que este mes se ha iniciado la formación para el personal que se encargará de esa instalación, con muchos procesos automatizados. Requiere menos personal que la actual acería, por lo que la empresa abrió negociaciones con los sindicatos para abordar una reestructuración que incluye amortización de puestos y recolocaciones. Las salidas de personal están previstas en 2026 y fuentes del sindicato CC OO señalaron que la dirección de la compañía ha dejado claro que no contempla que sean a través de contrato relevo.

Los trabajos de construcción del horno híbrido de arco eléctrico de Gijón están en su pico de actividad una vez instalado el "canopy", que es la campana a través de la cual se recogerán y canalizarán todos los humos generados en el horno para su depuración.

Carril y alambrón

La futura instalación suministrará acero a los talleres de productos largos de Gijón. El de carril está trabajando al 79% de su capacidad al haber carga de pedidos del sector ferroviario, mientras que el de alambrón está al 40% y registra fuertes pérdidas.

En cuanto a los productos planos, la dirección de la compañía comunicó a los representantes de los trabajadores que las plantas de Asturias han bajado al puesto tercero (de los ocho clústers en Europa) en cuanto a coste de bobina caliente, por lo que puso el foco en la necesidad de redoblar los esfuerzos en la mejora de la competitividad. Además, las importaciones chinas en España han crecido un 10% con respecto a 2024 y la cuota de mercado de ArcelorMittal se ha ido reduciendo de forma continuada desde 2008 hasta llegar al 20% actual.

Por otro lado, ArcelorMittal ya tiene el visto bueno del Principado al informe de impacto ambiental de la planta que ha construido en Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) de Avilés para producir a escala industrial polvo de acero que se empleará para la fabricación aditiva de piezas –lo que popularmente se conoce como impresión 3 D– para sectores como el aeroespacial, la defensa, la automoción, el equipamiento médico o la energía. La multinacional siderúrgica ya ha equipado la nave donde se transformará el acero y la producción se iniciará cuando se complete la homologación de productos y se reciban todas la autorización ambientales. El nuevo negocio se denomina ArcelorMittal Powders.