En Asturias sopla viento cálido pero el plan invernal de carreteras ya está en marcha en las carreteras del Estado: estos son los medios que se movilizarán

Más vale prevenir que lamentar. Y en el Ministerio de Transportes se han puesto ya manos a la obra con la nueva campaña de viavilidad invernal 2025-2026, que en toda España contará con una dotación de 1.486 equipos quitanieves, 254.101 toneladas de fundentes y unos 3.600 trabajadores "para mantener la Red de Carreteras del Estado (RCE) en las mejores condiciones de circulación y seguridad ante las nevadas".

En Asturias se ve lejana la nieve en este viernes último día de octubre, donde el viento cálido de castañas ha hecho que se disparen los termómetros por encima de los 20 grados. En Camuño (Salas) han rozado los 25 grados y las mínimas han rondado los 5 grados, en Vega del Urriellu (Picos de Europa). Para este viernes 1 de noviembre, Todos los Santos, se prevén rachas fuertes de viento y algo de disminución de las temperaturas. Lloverá por la mañana, pero a la tarde se prevé menos nuboso.

De momento no se ven previsión de nieve. Con todo, la campaña viaria de invierno ya está marcha y se prolongará hasta abril de 2026. Cuenta con un presupuesto total de 70,6 millones de euros. El objetivo es mantener en época invernal los 26.525 kilómetros de carreteras, autovías y autopistas de la Red de Carreteras del Estado en las mejores condiciones posibles de seguridad, confortabilidad y fluidez cuando éstas se ven afectadas por problemas de nieve y hielo.

Nieve en Asturias. / IRMA COLLIN

Tratamientos ante bajas temperaturas y nevadas

Dentro de las operaciones de vialidad invernal está previsto efectuar tratamientos preventivos y curativos ante bajas temperaturas y nevadas. Los principales objetivos son la prevención de formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas, la información anticipada de cualquier incidencia a los usuarios de las carreteras y, en caso de nevadas, la retirada de nieve para minimizar perturbaciones en el tráfico, según el Ministerio de Transportes.

Todos los tramos de carreteras de la Red Estatal tienen asignado un Nivel de Servicio, siendo prioritaria la atención en autopistas y autovías con mayor intensidad de tráfico y aquellas que sirven de acceso a capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes.

El dispositivo funciona las 24 horas al día durante toda la campaña, con un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, se mantiene una estrecha colaboración con otros organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), comunidades autónomas y ayuntamientos, para mejorar la gestión del tráfico en condiciones meteorológicas adversas. Esta información permite anticipar las actuaciones necesarias y activar los protocolos de intervención según los niveles de alerta.

Durante la campaña de vialidad invernal, se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de viajar, especialmente en zonas de montaña y puertos. Asimismo, es fundamental circular con precaución, llevar cadenas cuando sea necesario y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.