El clúster de industrias químicas repasa sus 25 años de andadura
El Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias (Clúster IQPA) puso ayer el broche a sus jornadas "Energía asequible: ¿qué más precisa la industria asturiana de procesos?", que durante toda esta semana han dado voz, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), a las principales empresas del sector químico de la región, como DuPont, Corteva, Ence, Fertiberia o Química del Nalón, entre otras. En la sesión celebrada ayer, los dirigentes del Clúster se centraron en el recorrido realizado por la asociación en sus 25 años de existencia. Un cuarto de siglo poniendo voz a una actividad con un importante peso en la industria asturiana, y que actualmente encara retos desafiantes como los costes energéticos y la competencia con potencias que gozan de un régimen medioambiental y laboral más laxo que el europeo.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas
- El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración