El clúster de industrias químicas repasa sus 25 años de andadura

El Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias (Clúster IQPA) puso ayer el broche a sus jornadas "Energía asequible: ¿qué más precisa la industria asturiana de procesos?", que durante toda esta semana han dado voz, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), a las principales empresas del sector químico de la región, como DuPont, Corteva, Ence, Fertiberia o Química del Nalón, entre otras. En la sesión celebrada ayer, los dirigentes del Clúster se centraron en el recorrido realizado por la asociación en sus 25 años de existencia. Un cuarto de siglo poniendo voz a una actividad con un importante peso en la industria asturiana, y que actualmente encara retos desafiantes como los costes energéticos y la competencia con potencias que gozan de un régimen medioambiental y laboral más laxo que el europeo.