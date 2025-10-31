Cocinas Alba: diseño a medida y atención personalizada

El tiempo pasa y las costumbres cambian. Por ejemplo, la forma de agruparse en torno al hogar. En este sentido, Cocinas Alba se ha consolidado como una de las referencias en diseño de cocinas a medida y reformas integrales en Asturias. La empresa, que dispone de establecimientos en Gijón y Oviedo, combina experiencia, innovación y un trato completamente personalizado. Cada proyecto, único en sí mismo, comienza en el hogar del cliente, con una visita para conocer el espacio y sus posibilidades. A partir de ahí, Cocinas Alba elabora un presupuesto completo y detallado que incluye mobiliario, encimeras, electrodomésticos, transporte e instalación.

Ejemplo de reforma / Cedida a LNE

Los diseños de la empresa asturiana aprovechan cada rincón. Se trata de cocinas pensadas para optimizar el espacio y reflejar el estilo de vida de cada familia. Materiales de primera línea, soluciones técnicas actuales y acabados de vanguardia definen el trabajo de una firma que busca siempre contribuir a crear hogares funcionales y estéticos.

En sus exposiciones de Gijón y Oviedo, Cocinas Alba muestra distintas propuestas de distribución, colores y materiales. Estos espacios permiten descubrir de cerca la calidad de los acabados y las últimas tendencias en diseño.

Renovación para mostrar las tendencias de 2026

Cocinas Alba ultima estos días el cambio de su exposición para incorporar las novedades que marcarán el próximo año. “No es que la exposición sea distinta, simplemente cambiamos los materiales para incorporar todas las tendencias nuevas. Por ejemplo, los colores neutros”, explica Montse Alba, gerente de la empresa.

Otras reforma hecha por Cocinas Alba / Cedida a LNE

Cada cierto tiempo, el equipo actualiza su muestra con lo más reciente del sector. “Después de muchísimos años, notamos ahora que la gente ya no quiere blanco. La cocina blanca se está empezando a perder”, comenta. En su lugar, ganan protagonismo los tonos neutros, las combinaciones de color liso con madera y los contrastes más marcados. “El color neutro que viene es muy claro, la gente tira o por muy claro o por muy oscuro; los términos medios están desapareciendo.”

Las tendencias no solo afectan a los colores. También cambian las formas de convivencia, algo que se percibe en las cocinas con penínsulas e islas, espacios amplios y comunicados con el salón. “La gente cada vez le da más importancia a la cocina. Es una de las estancias en que más tiempo se pasa”, apunta Montse. La evolución responde a una nueva manera de entender el hogar. “Es un estilo de vida distinto, ya no está una persona encerrada sola en la cocina. Puedes estar en la cocina y tener a los críos controlados, haciendo vida de familia, por ejemplo.”

Uno de los trabajos de la empresa / Cedida a LNE

La nueva exposición de Cocinas Alba estará operativa a partir de diciembre. Será un espacio renovado que, como siempre, sacará a relucir las líneas que definirán las cocinas que están por venir. Con Cocinas Alba, una vez más, a la vanguardia.