Llega el gran sorteo de todos los años: participa y consigue un décimo de Navidad con ¡Las Bolas de la Suerte!
Un año más, la Lotería de Navidad mezcla ilusión con supersticiones, números «mágicos» y tradiciones que, en muchos casos, se repiten generación tras generación
Cada 22 de diciembre, millones de españoles viven el mismo ritual: comprar, compartir y soñar con un décimo. Y es que, año tras año, la Lotería de Navidad mezcla ilusión con supersticiones, números «mágicos» y tradiciones que se repiten generación tras generación, pasaNdo de padres a hijos, nietos o bisnietos. Más allá del azar, el sorteo es una costumbre que une, emociona y simboliza el espíritu colectivo de las fiestas.
Cada 22 de diciembre, cuando cantan los primeros premios y saleN los números de los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad, millones de personas en España sienten que más que un billete juegan una ilusión. En este 2025, como cada año, las administraciones despliegan miles de décimos que no solo representan 20 euros, sino horas de espera, tradición, superstición y esperanza compartida.
La venta de décimos arranca meses antes, y muchos ya han elegido fechas especiales: aniversarios, nacimientos, bodas o simple curiosidad. No es raro encontrar cadenas de amigos que compran un mismo número, familias que se reúnen para decidir qué terminación puede darles suerte y retazos de superstición que sobreviven al tiempo. El rito es casi universal: se compra un décimo y se guarda como talismán, se cuida el billete, se lo muestra a familiares y se espera hasta la mañana del sorteo. Más allá del premio económico –que en 2025 ascenderá a 4 millones de euros para el billete ganador– lo importante para muchos es participar. Hay quien dice: «siempre toca en la ilusión». Y es que recibir un trocito del «Gordo» no solo significa ingresos, sino recuperar autonomía, compartir alegría y sentir que la suerte puede llegar.
Con motivo de la celebración de la lotería el 22 de diciembre se llevará a cabo por parte de LA NUEVA ESPAÑA y de las administraciones de Oviedo, N.º 8 El Carbayón, N.º 22 Los Patitos de Oviedo, N.º 21 El Fontán, N.º 12 La Favorita, El Estanco de la Suerte; así como, la administración Nº 2 Loterías Lagos de Covadonga de Cangas de Onís, Nº1 Casa Salas de Vegadeo, Nº 1 Imperial de Tineo y la administración Nº1 La Costa de los Dinosaurios de Colunga; un concurso donde se pondrán en juego 9 décimos de lotería, uno de cada. Para participar podrán hacerlo desde el viernes 31 de octubre al sábado 30 de noviembre a las 23.59 horas. Se sabrá al momento si has sido premiado. Pueden consultarse las bases y participar
Administración Los Patitos - Admon. Nº22
Calle Fuertes Acevedo, número 90 - Oviedo
Teléfono: 985231656
Correo electrónico: admon22@loterialospatitos.com
Administración El Carbayón - Admon. 8
Av. Valentín Masip, 21 - Oviedo
Teléfono: 985259702
El Estanco de la Suerte
Calle Jovellanos, 8 - Oviedo
Teléfonos: 985227703
El Fontán - Admon. 21
Calle Fierro, 21 - Oviedo
Teléfono: 985213386
Administración La Favorita - Admon. 12
Calle Fontán, 15 - Oviedo
Teléfono: 985217756
Administración Lagos de Covadonga - Admon. 2
Avda. Covadonga nº 4 - Cangas de Onís
Teléfono: 985849202
Admon. Casa Salas de Vegadeo
C/ Armando Cotarelo, 2
Teléfono: 985 63 40 45
Admon. Imperial de Tineo
C/ Campomanes, 9 - Tineo
Teléfono: 985 90 06 46
Admon. La Costa de los Dinosaurios de Colunga
Avda. de la Reconquista - Colunga
Teléfono: 985 85 21 40
Concurso de LA NUEVA ESPAÑA.
Participa y podrás conseguir un décimo de lotería ofrecido por las 9 administraciones participantes anteriormente mencionadas.
