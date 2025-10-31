Llega el gran sorteo de todos los años: participa y consigue un décimo de Navidad con ¡Las Bolas de la Suerte!

Cada 22 de diciembre, millones de españoles viven el mismo ritual: comprar, compartir y soñar con un décimo. Y es que, año tras año, la Lotería de Navidad mezcla ilusión con supersticiones, números «mágicos» y tradiciones que se repiten generación tras generación, pasaNdo de padres a hijos, nietos o bisnietos. Más allá del azar, el sorteo es una costumbre que une, emociona y simboliza el espíritu colectivo de las fiestas.

Cada 22 de diciembre, cuando cantan los primeros premios y saleN los números de los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad, millones de personas en España sienten que más que un billete juegan una ilusión. En este 2025, como cada año, las administraciones despliegan miles de décimos que no solo representan 20 euros, sino horas de espera, tradición, superstición y esperanza compartida.

La venta de décimos arranca meses antes, y muchos ya han elegido fechas especiales: aniversarios, nacimientos, bodas o simple curiosidad. No es raro encontrar cadenas de amigos que compran un mismo número, familias que se reúnen para decidir qué terminación puede darles suerte y retazos de superstición que sobreviven al tiempo. El rito es casi universal: se compra un décimo y se guarda como talismán, se cuida el billete, se lo muestra a familiares y se espera hasta la mañana del sorteo. Más allá del premio económico –que en 2025 ascenderá a 4 millones de euros para el billete ganador– lo importante para muchos es participar. Hay quien dice: «siempre toca en la ilusión». Y es que recibir un trocito del «Gordo» no solo significa ingresos, sino recuperar autonomía, compartir alegría y sentir que la suerte puede llegar.

Las administraciones de lotería participantes. De izquierda a derecha, Teresa Cirarda de Los Patitos de Oviedo, Covadonga Moraño y Natalia Francisco de El Carbayón, Sergio y Javier Alonso de Lagos de Covadonga, Mar Gutiérrez Cuetos de El Fontán, Javier Mori y Conchita Trivin de La Costa de los Dinosarios, Jorge Salas y Susana Quintana de Casa Salas, AnaCristina Montes y Susana Llavona de La Favorita, Julio, Rosa y Antonio Acebal de El Estanco de la Suerte y Javier Fdez. y Tamara Berdasco de Imperial / LNE

Con motivo de la celebración de la lotería el 22 de diciembre se llevará a cabo por parte de LA NUEVA ESPAÑA y de las administraciones de Oviedo, N.º 8 El Carbayón, N.º 22 Los Patitos de Oviedo, N.º 21 El Fontán, N.º 12 La Favorita, El Estanco de la Suerte; así como, la administración Nº 2 Loterías Lagos de Covadonga de Cangas de Onís, Nº1 Casa Salas de Vegadeo, Nº 1 Imperial de Tineo y la administración Nº1 La Costa de los Dinosaurios de Colunga; un concurso donde se pondrán en juego 9 décimos de lotería, uno de cada. Para participar podrán hacerlo desde el viernes 31 de octubre al sábado 30 de noviembre a las 23.59 horas. Se sabrá al momento si has sido premiado. Pueden consultarse las bases y participar

