La Cooperativa Agrícola Allandesa se moderniza de la mano de minymas

Pola de Allande cuenta desde hoy con un nuevo espacio comercial al servicio de sus vecinos: el supermercado minymas, que abre sus puertas en la Avenida de Galicia nº 6. Esta apertura representa una importante reconversión del comercio local, ya que supone la modernización de la histórica tienda gestionada por la Cooperativa Agrícola Allandesa, una de las más antiguas de España, que ha confiado en Hijos de Luis Rodríguez (HLR) para adaptar su modelo de negocio a las exigencias actuales del sector.

Con 170 metros cuadrados de sala de ventas, el nuevo establecimiento dispone de secciones de frutería, panadería y charcutería asistida, ofreciendo a los vecinos un modelo de supermercado moderno, funcional y eficiente, sin perder el espíritu de cercanía que siempre caracterizó a la cooperativa. La tienda cuenta con una plantilla de tres empleados.

“La unión entre la Cooperativa Agrícola Allandesa y minymas supone un paso adelante para Pola de Allande. Esta reconversión aporta un modelo comercial actualizado, con un surtido más amplio, instalaciones renovadas y una gestión moderna que beneficiará directamente a los vecinos”, señala Francisco Vela, responsable de expansión de franquicias de Hijos de Luis Rodríguez.

Un modelo de proximidad que mantiene el arraigo local

La nueva tienda ofrece un surtido que supera las 2.500 referencias, lo que implica una ampliación considerable del surtido de alimentación. Se mantiene, además, la venta de productos agrícolas y cooperativos en un local anexo de 60 m².

Este proyecto refuerza la presencia de minymas en el suroccidente asturiano, donde la Hijos de Luis Rodríguez, S.A cuenta con tiendas en Cangas del Narcea, Cornellana y Pravia.

Ventajas y promociones de apertura

Para celebrar esta inauguración minymas ofrece a sus clientes una promoción especial: por cada 15 € de compra, recibirán un vale de 5 €. Estos podrán canjearse posteriormente por cada 15 € de compra, en las fechas que se comunicarán en tienda. Los vales no serán acumulables con otras promociones.

Además, los clientes podrán beneficiarse del megacupón, del Club masymas y de la App de cliente frecuente, con la que acumularán un 1 % de descuento en cada compra.

Compromiso con el desarrollo rural

La apertura del nuevo minymas Pola de Allande refuerza el compromiso de Hijos de Luis Rodríguez, S.A. con la modernización del comercio rural asturiano, el empleo local y la dinamización económica de la comunidad.

Por su parte, la Cooperativa Agrícola Allandesa continúa desempeñando un papel clave en la cohesión y desarrollo del tejido socioeconómico de la comarca, apostando por la modernización de la economía local y el bienestar de sus socios.

Con esta apertura, la compañía suma 78 tiendas franquiciadas en Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria, operando bajo las marcas mym supermercados y minymas. Además, cuenta con 53 tiendas propias en Asturias y cuatro establecimientos myCash profesional en Gijón, Oviedo, Mieres y Grado, destinados a la hostelería.