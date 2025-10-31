CSB Promociones Inmobiliarias: 45 años construyendo hogares con alma

Con más de cuatro décadas de experiencia, CSB Promociones Inmobiliarias se ha consolidado como una de las promotoras de referencia en Asturias. A lo largo de su trayectoria ha entregado más de mil viviendas, avaladas por una gestión técnica y arquitectónica que prioriza la calidad, el diseño y la satisfacción del cliente.

Desde su origen, la empresa gijonesa ha apostado por una construcción rigurosa y sostenible, basada en la eficiencia energética, el respeto al entorno y la mejora constante de los procesos constructivos. Su actividad ha contribuido al desarrollo urbano de distintas áreas de Gijón, integrando arquitectura contemporánea y funcionalidad con el objetivo de crear hogares cómodos, duraderos y adaptados a los nuevos estilos de vida.

Un entorno en expansión

El nuevo proyecto de la empresa, el Edificio CSB Lauredal I, se ubica en una zona de gran crecimiento en Gijón, junto a la Torre Horizon. El entorno combina amplios espacios verdes con servicios, equipamientos educativos, comercios y zonas de ocio, todo ello comunicado con rapidez con el centro urbano. Su localización permite disfrutar de un entorno tranquilo sin renunciar a la cercanía de la ciudad, un equilibrio cada vez más demandado por quienes buscan una vivienda moderna y bien conectada.

El área destaca además por su calidad ambiental y por una planificación urbana que favorece la movilidad peatonal y el uso de transportes sostenibles. Es un emplazamiento pensado para vivir con comodidad, rodeado de naturaleza y con todos los servicios al alcance.

Diseño, eficiencia y funcionalidad

Edificio CSB Lauredal I es una promoción de 65 viviendas de dos y tres dormitorios, todas ellas exteriores y con amplias terrazas. El edificio se desarrolla en cinco plantas más ático, con garajes y trasteros incluidos. Su arquitectura contemporánea aporta una imagen moderna y elegante al conjunto urbano, con líneas limpias, grandes ventanales y materiales de alta calidad.

La distribución interior de las viviendas busca optimizar la luz natural y el confort, con espacios amplios, funcionales y fácilmente adaptables a las necesidades de cada familia. Los acabados se han seleccionado cuidadosamente para garantizar durabilidad y estética, con opciones de personalización en pavimentos, revestimientos y carpinterías.

El proyecto apuesta por la eficiencia energética mediante sistemas como la aerotermia, la iluminación LED y el aprovechamiento de energía fotovoltaica. Todo el conjunto se ha diseñado para ofrecer un alto nivel de confort con un consumo energético reducido y un menor impacto ambiental.

Piscina y terrazas: bienestar exterior

Entre los equipamientos más destacados se encuentra la piscina comunitaria, concebida como un espacio de relax y encuentro. Está integrada en una zona ajardinada que refuerza el concepto de bienestar y la idea de hogar como refugio.

Las terrazas tienen un papel protagonista en el diseño del edificio: prolongan la vida interior hacia el exterior, aportan luminosidad y amplían los espacios habitables. Su orientación y su diseño funcional las convierten en un valor añadido para quienes buscan disfrutar del aire libre sin salir de casa.

Zonas comunes y sostenibilidad

El edificio incorpora espacios comunes de alto valor residencial, entre ellos una zona social-gastro y coworking, un gimnasio completamente equipado, una ludoteca y un espacio guarda-bicicletas. Estas áreas responden a un nuevo concepto de vivienda que combina intimidad y comunidad, permitiendo disfrutar tanto de la convivencia como del bienestar individual.

La atención a la sostenibilidad y la eficiencia está presente en todos los detalles: materiales de bajo mantenimiento, aislamientos acústicos y térmicos de última generación, ventilación controlada y aprovechamiento inteligente de la luz natural.

Una promoción con visión de futuro

Con el Edificio CSB Lauredal I, CSB Promociones Inmobiliarias consolida su compromiso con la calidad y el desarrollo urbano sostenible de Gijón. Este proyecto combina diseño arquitectónico, confort y eficiencia, ofreciendo viviendas adaptadas a las demandas del presente y preparadas para el futuro.

Más que una promoción inmobiliaria, Lauredal I representa la evolución natural de una empresa que lleva más de 45 años construyendo hogares con rigor técnico, sensibilidad estética y una clara vocación de servicio a las personas.