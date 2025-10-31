Española de Cubiertas, comprometidos con el trabajo bien hecho

Española de Cubiertas es una empresa de Oviedo especializada en la construcción y reparación de tejados en todo tipo de materiales: teja curva, plana, pizarra, chapa sandwich, tegola canadiense... Desde 1985, ofrecen a sus clientes un servicio profesional y de máxima calidad en el que el principal objetivo es lograr su plena satisfacción. Asimismo, la entrega de una obra que cumpla con todas las exigencias de calidad supone la piedra angular de todos sus proyectos.

Su equipo de profesionales está formado por trabajadores especializados, cualificados y con gran experiencia en el sector. De esta forma, pueden garantizar la calidad de todos sus trabajos de reparación y construcción de tejados.

En Española de Cubiertas desarrollan su trabajo principalmente en Asturias y León, aunque también han realizado obras en Madrid, por lo que no dudes en solicitar presupuesto gratuito y sin compromiso. Y es que confiar en el saber hacer de Española de Cubiertas es todo un acierto ya que su equipo pondrá a tu disposición su profesionalidad a la hora de afrontar todo tipo de reparación de tejados, respondiendo a tus demandas y necesidades.

Rehabilitación de fachadas

En Española de Cubiertas están especializados en construcción y rehabilitación de tejados, así como en rehabilitación de fachadas. Además, también realizan los siguientes trabajos:

–Rehabilitación de patios de luces.

–Impermeabilización de terrazas.

–Reparación e instalación de canalones de aluminio, zinc-titanio y

cobre.

–Bajantes de aguas pluviales

–Tubos de ventilación y salida de

humos.

–Reparación de chimeneas.

Asimismo, también llevan a cabo rehabilitaciones de portales, construcción de rampas, pintura de garajes y fontanería, además de encargarse del mantenimiento de comunidades de propietarios y naves industriales.

Uno de los trabajos realizados por la empresa Española de Cubiertas. / Cedida a Lne

Comprometidos con la seguridad

Para la empresa la seguridad es lo más importante. Por ello, todos sus empleados atesoran una gran experiencia en el sector y utilizan equipos que cumplen con la normativa de INSH (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y la normativa Europea de Seguridad. Asimismo, sus empleados están formados cumpliendo el Plan de Prevención de Riesgos Laborales en Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción.

Española de Cubiertas cumple todas las normativas en sus obras de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Empresa inscrita en Rea. Todo el personal está asegurado según la normativa vigente en el ramo de la Construcción. Además, disponen de un seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros.

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, cuentan con un servicio de prevención ajeno para conseguir llevar un control y seguimiento, cumpliendo con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales vigente. Los equipos de trabajos utilizados por lo operarios son de última generación, con materiales ligeros de aluminio, cuerdas semiestáticas, arneses de trabajo, etcétera, con las homologaciones vigentes para su uso en esta área. El control de los equipo de trabajos es muy riguroso, con verificaciones diarias por los propios operarios y verificaciones periódicas, más a fondo, para comprobar el perfecto estado de los mismos, siguiendo las directrices de los propios fabricantes.

Trabajos verticales

Otra de las especialidades de Española de Cubiertas son los trabajos verticales que ofrece a precios muy competitivos al no ser necesaria la instalación de andamios, sin renunciar a la calidad. Así, pueden dar un servicio ágil de reparación de fachadas, pintura de patios de luces, reparación de grietas, pintura exterior, instalación de tuberías en PVC, zinc..., sin andamios, que beneficia al cliente y a los operarios al cumplir la empresa con la normativa de servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

La ejecución de trabajos en lugares de difícil acceso resulta mucho mas fácil y rápida cuando es realizada con técnicas de trabajos verticales. Ajustan al máximo sus presupuestos sin escatimar en la utilización de los mejores productos y las primeras marcas de materiales. Su compromiso con la calidad sitúa a esta empresa ante los siguientes objetivos constantes: búsqueda de la mejor solución, supervisión técnica, formación e I+D propios