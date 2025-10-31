El Gobierno regional afirma que el PP “condiciona el Presupuesto de Asturias por una subida fiscal a 1.000 personas de renta alta”

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha cargado contra el Partido Popular, por condicionar la negociación del Presupuesto a que el Gobierno retire su propuesta de reforma del IRPF. Peláez ha expresado su “decepción” por la posición del principal grupo de la oposición, al que acusó de “condicionar la negociación presupuestaria a la defensa de los intereses de las rentas más altas”. Según ha explicado, el PP exige eliminar la subida de medio punto en el tramo autonómico del IRPF para quienes ingresan más de 175.000 euros anuales.

“El Partido Popular centra toda negociación presupuestaria en la rebaja de impuestos, pero este Gobierno ya ha presentado una reforma del IRPF que supone una rebaja para el 90% de los contribuyentes”, ha dicho Peláez, también portavoz del Ejecutivo.

La medida, aprobada por el Ejecutivo y actualmente en tramitación parlamentaria, implica "una reducción fiscal concentrada en las rentas inferiores a 35.000 euros", con un impacto estimado de 38 millones de euros menos de recaudación. “Hemos bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras, y pedimos un esfuerzo mayor a quienes más tienen. Resulta incomprensible que el PP condicione el presupuesto a que mil contribuyentes de altos ingresos no paguen medio punto más”, ha criticado Peláez.

El consejero ha señalado que la reforma del IRPF fue presentada por el Ejecutivo de forma separada al proyecto presupuestario “precisamente para facilitar el consenso”, pero lamentó que el Partido Popular “se haya autoexcluido del diálogo”. “Su actitud es difícil de entender. No han hecho ni una sola propuesta sobre vivienda, incendios o educación, solo defienden a las rentas más altas”, ha reprochado.

Para el consejero, el PP se ha “autoexcluido” de la segunda ronda de contactos. “Han decidido situarse en la misma posición que Vox, en una postura de rechazo absoluto y sin propuestas alternativas”, ha indicado. “Los Presupuestos deben servir al millón de asturianos, no a mil contribuyentes con ingresos por encima de los 175.000 euros”, ha recalcado.

Primera ronda de reuniones

Tras las reuniones mantenidas este viernes con el Partido Popular (16.00 horas), la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé (17.00 horas) y con Adrián Pumares, de Foro Asturias (18.00 horas), Peláez ha hecho balance.

Ha explicado que las cuentas del próximo ejercicio crecerán respecto a las de 2025 gracias al “buen desempeño del mercado laboral y de la actividad económica”, aunque advirtió de que existen “incertidumbres relevantes” que impiden fijar aún el techo de gasto.

Por ejemplo, el Ejecutivo desconoce por el momento las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica, las transferencias del Estado y la liquidación del sistema local.

Además, ha señalado que el Gobierno central no ha definido todavía los límites de estabilidad presupuestaria ni las normas de sostenibilidad financiera, lo que impide precisar las cifras definitivas.

La clave, la regla de gasto

“Sí conocemos la regla de gasto, y este año va a tener un papel muy importante en la confección del presupuesto, porque nuestros ingresos crecen por encima de lo que permite crecer el gasto”, ha indicado el consejero. Esa es una de las dificultades en el ajuste fino de las cuentas.

Pese a la incertidumbre, el titular de Hacienda ha asegurado que el Presupuesto de 2026 será expansivo y permitirá movilizar los fondos europeos pendientes, especialmente los procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que finaliza en 2026, y del Fondo de Transición Justa. “Estos recursos son fundamentales para mantener el impulso económico y la cohesión territorial del Principado”, subrayó.

El Gobierno, ha dicho, pretende que las nuevas cuentas refuercen los servicios públicos y consoliden el Estado del bienestar. “Nuestra máxima prioridad es cumplir con el Pacto Asturias-Educa y fortalecer la educación pública”, afirmó. Entre los objetivos del presupuesto citó también la mejora de los medios de prevención y extinción de incendios, el incremento de la inversión en vivienda pública y el desarrollo de programas que garanticen el acceso a una vivienda digna.

Coincidencias programáticas con Covadonga Tomé y diálogo con Foro

Frente a la postura del PP, Peláez ha valorado los encuentros con el resto de grupos. Con la diputada Covadonga Tomé, ha reconocido, existen “más coincidencias programáticas, especialmente en materia fiscal”, y ambas partes se han emplazado a mantener una reunión en sede parlamentaria para analizar la reforma del IRPF. “Queremos que tanto la ley fiscal como el presupuesto obtengan el respaldo más amplio posible”, señaló, si bien ha pedido “discreción” durante las conversaciones.

Respecto a Foro Asturias, el consejero ha destacado la disposición al diálogo mostrada por la formación, que presentó un documento de quince páginas con propuestas. No precisó si algunas de esas medidas podrían incorporarse al texto, sí confirmó que el Gobierno analizará el contenido con atención. “Nuestra vocación es aprobar el presupuesto con el mayor respaldo posible y recoger distintas sensibilidades políticas”, añadió.

Peláez ha señalado que la economía asturiana mantiene un ritmo de crecimiento superior al de los años anteriores y que el mercado laboral “ha mostrado un comportamiento notable”, factores que permitirán elevar el gasto en políticas sociales y en inversión pública. “Queremos que los presupuestos sigan siendo una herramienta para impulsar la actividad económica, la creación de empleo y la modernización del Principado”, ha afirmado.

Búsqueda de consenso

Preguntado sobre si el Ejecutivo estaría dispuesto a modificar el umbral de renta a partir del cual se aplica la subida del IRPF, tal como propone Covadonga Tomé, el consejero se ha mostrado prudente. “El Gobierno ya se pronunció al presentar su proyecto de ley; ahora corresponde al Parlamento continuar la tramitación y alcanzar los acuerdos que considere”, ha declarado, insistiendo, no obstante, en que el objetivo del Ejecutivo es que la reforma fiscal y el presupuesto obtengan “el mayor consenso posible”.