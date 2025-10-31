Lidia Solís, una mujer que cambia la marcha al transporte de mercancías

De niña, a Lidia Solís le gustaban los sábados porque, en lugar de ir al colegio, podía acompañar a su padre, que conducía una cuba y recogía leche en un recorrido por varias ganaderías del concejo de Cudillero. Hoy tiene 31 años y un camión propio con el que, como autónoma perteneciente a una cooperativa, cubre rutas nacionales de transporte de mercancías. Recorre hasta 150.000 kilómetros al año y pasa unas 300 noches fuera de su casa, pero está muy contenta porque hace exactamente lo que quiere hacer y lo que le gusta. En un sector fuertemente masculinizado, como es el del transporte y la reparación de vehículos, Lidia pertenece al grupo de las mujeres adelantadas que derriban barreras.

La transportista ajusta las cuerdas de su camión / Cedida a LNE

Lidia no consideró el trabajo por cuenta ajena en el sector del transporte. Al fallecer su padre, fue su hermano quien heredó el camión familiar mientras ella seguía trabajando como administrativa en una oficina, de acuerdo con su formación. Pero el gusanillo de la carretera, el volante y las ciudades y los paisajes que cambian constantemente no dejaba de crecer en ella y, en cuanto vio la oportunidad, al contarle su hermano que conocía un vehículo libre y en venta, hizo toda la formación necesaria para convertirse en transportista (el actual certificado profesional aún no se había implantado en aquella época), incluido el porte de mercancías peligrosas, se dio de alta como autónoma y se lanzó a hacer kilómetros por toda España. "Me encanta viajar, me gusta levantarme hoy en un lugar y mañana en otro y, aunque hay que cumplir las rutas y los horarios, algo vas viendo por el camino", explica.

Solís colocando la carga / Cedida a LNE

Sus horizontes actuales son mucho más amplios que los paisajes de Cudillero que recuerda de la infancia. Sus recorridos la llevan ahora por el país en un vaivén constante de domingo a sábado. En una mañana fresca de finales de octubre, llega a un polígono industrial del concejo de Pravia para entregar a una empresa una carga de café verde que recogió en el puerto de Barcelona, donde, a su vez, había dejado otras mercaderías procedentes de Asturias. Sin embargo, es una coincidencia que en un día laborable esté tan cerca de su domicilio en Gozón. Ni siquiera va a pasar por ahí hasta el siguiente fin de semana. En otras ocasiones, no pisa el Principado durante varios días seguidos. "No es duro porque yo lo he elegido y esto me llena", cuenta. Si todo sale según sus planes, no tardará el dar el salto a las grandes rutas internacionales por las autovías de toda Europa.

En el último informe sectorial del Sepepa sobre el mercado de trabajo en el sector de la conducción y la reparación de vehículos, los empresarios consultados hacían notar sus dificultades para conseguir la renovación generacional de los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación y la escasa presencia de mujeres en sus plantillas. Lidia, y un puñado de jóvenes como ella que no se fijan en los estereotipos heredados, están abriéndose camino para dar la vuelta a esa situación. "Solo conozco de cerca a otra chica que trabaja en esto. Pero sí veo a unas cuantas por ahí. Cada vez somos más en esto. Yo llevo tres años con el camión y, en este tiempo, no me he sentido discriminada ni una sola vez. Soy bien acogida y, si alguna vez necesito ayuda, mis compañeros me la ofrecen", explica.

No tiene otro plan de futuro que consolidarse en el mundo del transporte. Es emprendedora y en su cabeza solo está la idea de ampliar su pequeña empresa en cuanto se presente una ocasión propicia. "No sé si será a medio plazo o más adelante, pero pienso en crecer en el futuro, por descontado. Me gustaría ampliar la flota y poder contratar conductores", cuenta. A menudo se citan entre las razones que disuaden a las mujeres de incorporarse al oficio de conductoras de larga distancia las preocupaciones sobre su seguridad, pero Lidia no ha percibido un peligro especial por su género. "Sigo las recomendaciones que hacen las aseguradoras para contratarles pólizas, que son las mismas para los hombres y las mujeres. Solo paro a descansar en áreas que conozco, bien delimitadas, iluminadas y con cámaras y vigilantes de seguridad. Porque los camiones, aparte de los delitos específicos que pueda sufrir una mujer, siempre son objetivos para un robo y hay que minimizar ese riesgo", explica. No le ha sucedido nada que pueda considerar peligroso o amenazante.

Lidia Solís en su camión / Cedida a LNE

Joven y mujer, Lidia es la mejor respuesta a las preocupaciones empresariales sobre el sector. La paridad de género en las ocupaciones es un objetivo que el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) apoya de diversas maneras. En este último trimestre de 2025 se está ejecutando el Programa de Incorporación de Mujeres Desempleadas al Mercado de Trabajo Asturiano (PIMMA), financiado por el Sepepa y desarrollado con la colaboración de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), para encarar el problema de los sectores con demanda de mano de obra cualificada y con gran desproporción entre el peso de los hombres y las mujeres en su fuerza de trabajo. Cuatro oficinas de empleo en Avilés, Gijón, Oviedo y Langreo coordinan el proyecto. Cualquier mujer interesada y que cumpla las condiciones de estar cualificada para el puesto que desea desempeñar y disponible para su incorporación inmediata puede acudir a ellas para inscribirse.