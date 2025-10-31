Media hora basta para zanjar el diálogo del Principado con el PP sobre el Presupuesto: no habrá rebaja fiscal

Media hora de encuentro ha bastado para que el diálogo sobre el Presupuesto de 2026 entre el Gobierno (PSOE e IU) y el PP quedase roto. El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha afirmado a la salida de la reunión que no habrá, sospecha, segunda cita. Queipo ha dado por roto el diálogo porque no ha habido opción por parte del Ejecutivo a introducir rebajas fiscales. “Por un lado, el Gobierno dice que tiene para el próximo año los presupuestos más altos de la historia, gracias a los impuestos de los asturianos, y rechaza rebajarlos”, ha dicho Queipo en los pasillos de la sede de Presidencia.

El dirigente popular ha asegurado que su formación no participará en ninguna negociación mientras el Ejecutivo mantenga en tramitación el proyecto de ley del IRPF, en el que considera que se produce “una subida de impuestos”.

Queipo ha dado por hecho que el Gobierno buscará el respaldo de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé: “Aceptará todo lo que pida, que será lo contrario de lo que necesitan los asturianos”, ha dicho el presidente del PP.

Los populares han sido los encargados de iniciar la ronda de reuniones del Ejecutivo con los distintos grupos parlamentarios de la Junta, con excepción de Vox. El encuentro con el PP se ha iniciado a las 16.00 horas y le han seguido las citas con Covadonga Tomé y con el diputado de Foro Asturias Adrián Pumares.

Queipo ha asegurado que su presencia ha obedecido “a una cuestión de respeto institucional”. “Cuando el presidente del Gobierno llama a una reunión, las fuerzas políticas tenemos la obligación de acudir, dar nuestra opinión e intentar que haya acuerdos en la medida de lo posible”, ha señalado, aunque ha renglón seguido ha destacado que pocas esperanzas había de que existiesen puntos de encuentro entre el Ejecutivo y el PP.

Queipo ha subrayado que el Ejecutivo “acepta que está en un momento histórico de máximo nivel de ingresos, pero no quiere bajar los impuestos a los asturianos”. Se trata de un planteamiento “en el que el PP no puede estar”, porque los populares son partidarios “de que se produzca en Asturias una rebaja generalizada de muchos impuestos, necesaria para compensar los gastos que tienen los asturianos en su día a día”.

El diálogo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición apenas se ha adentrado en detalles sobre las cuentas, ya que el choque de modelos fiscales era el principal escollo. Queipo ha recordado que su partido ya advirtió que “era una condición sine qua non la retirada de ese proyecto de ley para que el Partido Popular se sentase a negociar”. “Eso mismo les hemos podido repetir en el día de hoy en este cara a cara privado y la respuesta ha sido negativa. Por tanto, el Partido Popular no va a negociar los presupuestos que lo que hacen es aumentar los ingresos a base de exprimir a los asturianos”, ha declarado.

El presidente del Principado, Adrián Barbón (a la derecha) y el presidente del PP, Álvaro Queipo, se saludan al comienzo de la reunión. / PP

La disyuntiva del Gobierno

Como reflexión final y marco de las negociaciones, el dirigente popular ha afirmado que el Ejecutivo se encuentra “ante una disyuntiva importante” con respecto al proyecto fiscal y también sobre las cuentas. “Puede tomar el camino que propone el Partido Popular, el de la rebaja de impuestos a los asturianos, o puede tomar el camino que está marcando Covadonga Tomé y que, por lo que parece, Izquierda Unida prefiere”, ha dicho. Y ese camino marcado por Tomé implicará “castigar a los asturianos con más impuestos”, ya que la diputada del grupo mixto defiende “redoblar la apuesta y elevar aún más el esfuerzo fiscal de los asturianos”.

No ha habido en la cita datos sobre grandes cifras del proyecto presupuestario, aunque Queipo ha dicho que de haberlas tampoco se las creería. “Tengo que recordar que el año pasado, en este mismo Palacio de Presidencia y en esta misma reunión para aprobar los presupuestos del ejercicio que estamos terminando, el Gobierno nos había dado una estimación de ingresos que unas semanas después se supo que eran falsas, con un error de estimación de 700 millones”, ha asegurado

A su juicio, el Ejecutivo “estará buscando socios para esta tramitación” y ha señalado claramente a la diputada Covadonga Tomé como posible aliada. “Me imagino que el Gobierno va a tragar con todo lo que ella les plantee”, ha dicho el líder del PP. Y a su juicio, las propuestas de Tomé son “precisamente lo contrario de lo que Asturias necesita”, ha asegurado.