La mina de Salave tendrá difícil encaje urbanístico en el futuro, avisa la CUOTA

El proyecto de explotación aurífera de Salave no podría tramitarse ni ahora ni en el futuro al amparo de la ley de Proyectos de Interés Estratégico, según el informe emitido por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que además advierte de su incompatibilidad urbanística con el planeamiento municipal y con el Plan de Ordenación del Litoral.

El documento, de 16 páginas, fue remitido por la CUOTA a la Agencia Sekuens —organismo encargado de evaluar los proyectos que aspiran a ser estratégicos— poco antes de que trascendiera la decisión de los promotores de la mina de Salave, la empresa Black Dragon Gold, de desistir de su solicitud debido a la incorporación de nuevos accionistas y a su intención de replantear el proyecto.

Un portavoz de la compañía afirmó que la empresa minera no descarta volver a presentar la solicitud "adaptándola a las nuevas circunstancias organizativas y estratégicas". Sin embargo, fuentes del Principado indicaron que las dificultades de encaje urbanístico se mantendrían.

El informe de la CUOTA, al que ha tenido acceso este periódico, responde a dos consultas de la Agencia Sekuens: la primera, sobre la aplicación de la ley de Proyectos Estratégicos cuando el municipio muestra oposición, y la segunda, sobre la prohibición de ubicar proyectos en suelos no urbanizables de costas, salvo los directamente vinculados a actividades marítimas.

Doble incumplimiento

La comisión concluye que los usos previstos en la mina de Salave "están prohibidos por el Plan de Ordenación del Litoral" y resultan incompatibles con el planeamiento municipal vigente, que debería modificarse. No obstante, incluso si el Ayuntamiento de Tapia modificara su plan urbanístico para autorizar la actividad minera, dicha modificación debería ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Principado.

Por tanto, mientras persista la oposición del consistorio tapiego, la tramitación del proyecto por la vía de los Proyectos Estratégicos resulta inviable. Y aunque esa posición cambiase, el Gobierno regional debería tomar una decisión adoptada por el Presidente y sus Consejeros.

Además, la CUOTA advierte de que, según los planos de la explotación, "la proyección de las actividades de minería subterránea podría superponerse con suelo no urbanizable de especial protección y/o de costas".

Entre tanto, los promotores confían en reformular la iniciativa y limar las reticencias. Black Dragon Gold ha suspendido su cotización en la Bolsa de Australia para informar sobre los cambios accionariales que adelantó ayer este periódico.