El ministro de Defensa letón asegura en Trubia que explorará "más contratos" con Santa Bárbara tras la firma de 84 blindados

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, ha visitado este viernes la fábrica de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo) para ver de primera mano el proceso de construcción de los 84 vehículos blindados encargados por el Gobierno de su país. El contrato, dividido en dos fases de 42 unidades cada una, suma casi 800 millones de euros. "Es uno de los contratos de defensa más grandes que ha firmado mi país", ha asegurado Sprüds.

Pero todo apunta a que la relación entre Letonia y la fábrica ovetense no se quedará ahí. "Sin duda exploraremos más contratos, porque tenemos una buena relación de socios, nuestras fuerzas armadas se están expandiendo y necesitamos más capacidades; por lo que estamos considerando seguir dando pasos en esta alianza, no sólo en vehículos de infantería, sino para toda una familia de diferentes vehículos del ecosistema terrestre", ha afirmado Sprüds.

El dirigente letón, acompañado del director general de Santa Bárbara, Alejandro Page, ha contemplado las barcazas de algunos de los vehículos Hunter contratados. Sprüds ha asegurado que “los vehículos Hunter han pasado por pruebas muy exhaustivas y han demostrado sus capacidades”. El Ministro del país báltico ha escrito su firma en una de las unidades, basadas en la plataforma Ascod, que utilizan, entre otros, los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

Por su parte, Page ha asegurado que el encargo de Letonia ha supuesto la contratación de más personal en la planta ovetense y que, "según vayan evolucionando las oportunidades, seguiremos haciendo más contrataciones, porque el objetivo de nuestro plan estratégico hasta 2023 es crecer con programas que tenemos identificados y que irán entrando en la fábrica". "Tenemos carga de trabajo asegurada para los próximos años", ha pronosticado el directivo.

En el caso concreto del contrato con Letonia, Page ha asegurado que Santa Bárbara "ha adelantado los plazos" de fabricación del vehículo, lo que va a permitir entregar las primeras unidades al Gobierno letón en 2026 para terminar el ensamblaje en el país báltico con empresas locales.

“Somos muy conscientes de las necesidades de Letonia en el marco geoestratégico actual, por ello, estamos poniendo todos los medios para cumplir los plazos de entrega e incluso adelantarlos sustancialmente”, ha declarado Page, que ha añadido que “tenemos un compromiso con la defensa del flanco Este, fundamental para la defensa de Europa”.