Nuevo foco de lengua azul en ganado bovino en Asturias, que se suma a los dos del pasado verano
La variante de la enfermedad es del serotipo 8, de los más agresivos
La Consejería de Medio Rural ha notificado un nuevo foco de lengua azul en bovinos en Asturias, concretamente en el concejo de Ribadedeva, del serotipo 8. Éste suma a los detectados el pasado verano en Las Regueras y Ribadesella, en este caso, del serotipo 3.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, he hecho público este viernes los últimos datos en toda España, que suma también otro foco en Madrid. Desde el pasado 1 de abril, cuando comenzó la temporada, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Albacete, Murcia, Madrid, Burgos. También en Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lleida, Valencia, Alicante y Mallorca, con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.
El serotipo 8 es una variante de lengua azul mucho más agresiva y con una mayor mortalidad que el serotipo 4, que fue el responsable de la epidemia declarada en Baleares entre 2021 y 2023 y también el más extendido por el resto de España.
Agricultura ha recordado que España se encuentra sin estatus sanitario, al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y Canarias que tiene estatus de libre de la enfermedad.
Vacunación voluntaria
La vacunación de los animales es voluntaria en Asturias. No obstante, el Principado insiste en la recomendación de la vacunación de los animales y en la adopción de medidas de desinsectación de ejemplares, instalaciones y vehículos.
La Consejería de Medio Rural ofrece vacunación gratuita frente a los serotipos 4 y 8 y una ayuda económica para cubrir el coste de otros serotipos.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas
- El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración