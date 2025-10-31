Octubre negro en la cárcel de Asturias: al fentanilo incautado se suman 110 gramos de cocaína y la muerte de dos reclusos, una por posible sobredosis
"Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM) pone en el foco a los vis a vis para explicar la entrada de droga en la prisión
Octubre negro en la cárcel de Asturias. A las 29 dosis de fentainlo incauitadas y el recluso hospitalizado tras una macropelea en el módulo 6, se une la aprehensión de 100 gramos de cocaína y la muerte de dos reclusos, una de ellas por posible sobredosis, según los funcionarios.
La interna del módulo 10 fallecida había disfrutado ese mismo día, el pasado martes, 28 de octubre, de un vis a vis. Según el sindicato "Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM) se trataría de una sobredosis de droga.
Hay que sumar el deceso de otro interno, esta vez del módulo de Enfermeria, que acabó ingresado de urgencia en el HUCA debido a las complicaciones derivadas de su delicado estado de salud y el consumo "masivo" de sustancias prohibidas, siempre según el sindicato antes citado.
Además, los funcinarios se incautaron este miércoles, día 29, de casi 100 gramos de cocaina, preparada en pequeñas bolsas para ser distribuida por el centro. Se le encontró a un interno del módulo 5 que ese mismo día había tenido un vis a vis.
TAMPM califica este mes de octubre de "negro", ya que "al aumento progesivo e ininterrumpido de los ingresos se unen las carencias estructurales que padece el centro", y augura, "coincidiendo con la celebración de las fiestas navideñas, unos meses trágicos y complicados".
