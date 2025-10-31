Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Octubre negro en la cárcel de Asturias: al fentanilo incautado se suman 110 gramos de cocaína y la muerte de dos reclusos, una por posible sobredosis

"Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM) pone en el foco a los vis a vis para explicar la entrada de droga en la prisión

Uno de los módulos de la cárcel de Asturias.

Uno de los módulos de la cárcel de Asturias. / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Octubre negro en la cárcel de Asturias. A las 29 dosis de fentainlo incauitadas y el recluso hospitalizado tras una macropelea en el módulo 6, se une la aprehensión de 100 gramos de cocaína y la muerte de dos reclusos, una de ellas por posible sobredosis, según los funcionarios.

La interna del módulo 10 fallecida había disfrutado ese mismo día, el pasado martes, 28 de octubre, de un vis a vis. Según el sindicato "Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM) se trataría de una sobredosis de droga.

Hay que sumar el deceso de otro interno, esta vez del módulo de Enfermeria, que acabó ingresado de urgencia en el HUCA debido a las complicaciones derivadas de su delicado estado de salud y el consumo "masivo" de sustancias prohibidas, siempre según el sindicato antes citado.

Además, los funcinarios se incautaron este miércoles, día 29, de casi 100 gramos de cocaina, preparada en pequeñas bolsas para ser distribuida por el centro. Se le encontró a un interno del módulo 5 que ese mismo día había tenido un vis a vis.

TAMPM califica este mes de octubre de "negro", ya que "al aumento progesivo e ininterrumpido de los ingresos se unen las carencias estructurales que padece el centro", y augura, "coincidiendo con la celebración de las fiestas navideñas, unos meses trágicos y complicados".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  2. Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
  3. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  4. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  5. El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
  6. El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
  7. Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas
  8. El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración

Esta es la pena que piden para un conductor que huyó de manera temeraria de un control de drogas durante el Aquasella

Esta es la pena que piden para un conductor que huyó de manera temeraria de un control de drogas durante el Aquasella

Octubre negro en la cárcel de Asturias: al fentanilo incautado se suman 110 gramos de cocaína y la muerte de dos reclusos, una por posible sobredosis

Octubre negro en la cárcel de Asturias: al fentanilo incautado se suman 110 gramos de cocaína y la muerte de dos reclusos, una por posible sobredosis

Estos son los tres días de huelga en "les escuelines" en noviembre: las educadoras se movilizan

Estos son los tres días de huelga en "les escuelines" en noviembre: las educadoras se movilizan

Cuando los cómicos asturianos llenaban teatros en Cuba y hacían al público “palmotiar de entusiasmu”

Cuando los cómicos asturianos llenaban teatros en Cuba y hacían al público “palmotiar de entusiasmu”

El ministro de Defensa letón asegura en Trubia que explorará "más contratos" con Santa Bárbara tras la firma de 84 blindados

El ministro de Defensa letón asegura en Trubia que explorará "más contratos" con Santa Bárbara tras la firma de 84 blindados

Llega el gran sorteo de todos los años: participa y consigue un décimo de Navidad con ¡Las Bolas de la Suerte!

Llega el gran sorteo de todos los años: participa y consigue un décimo de Navidad con ¡Las Bolas de la Suerte!

Nuevo foco de lengua azul en ganado bovino en Asturias, que se suma a los dos del pasado verano

Nuevo foco de lengua azul en ganado bovino en Asturias, que se suma a los dos del pasado verano

La sanidad lanza en "La Asturias que funciona" un mensaje de optimismo como sector para trabajar

La sanidad lanza en "La Asturias que funciona" un mensaje de optimismo como sector para trabajar
Tracking Pixel Contents