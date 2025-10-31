Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ONCE quiere dar cobertura a 8.000 asturianos con baja visión

La nueva fundación se presenta con el objetivo de que "nadie se quede atrás y lograr una sociedad más inclusiva"

Imelda Fernández, durante su intervención, en la presentación de la Fundación ONCE Baja Visión, en la Junta General del Principado, en Oviedo. | JPGA

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Deva es una adolescente asturiana de 14 años, pero su día a día es algo más complicado que el de los de su edad: ver la televisión le resulta habitualmente complicado e ir al cine se pone cuesta arriba, sin hablar de las barreras que tiene que hacer frente para integración social. "Su día a día es una lucha sin cesar y ella va resolviendo sus cosas. Nosotros estamos ahí vigilantes", relata su padre Nicolás Rubio. Deva sufre baja visión.

Celia Fernández, con gafas de simulación de baja visión, en la Junta. | ONCE

Esta joven es una de los 8.000 asturianos que la padecen y, de momento, una de los 4 que ya reciben ayuda y atención –en forma de audiolibros, apoyo en el centro educativo...– de la nueva fundación de la ONCE Baja Visión, que nace con el objetivo de favorecer y beneficiar a todas las personas que están en esa situación, unas 400.000 en España.

Nicolás Rubio, Adonay Viera, Yobanka Cuervo (delegada de la ONCE en Asturias), Celia Fernández, Imelda Fernández, Marta Malgor y Begoña Garcimartín.

La entidad se presentó este viernes en la Junta General del Principado con la asistencia de una nutrida representación del mundo de la política, la empresa, el tercer sector, la cultura, las fuerzas de seguridad...

A todos ellos pidió ayuda Imelda Fernández, directiva de la ONCE y antigua responsable en Asturias, "para que nadie se quede atrás y lograr una sociedad más inclusiva. La baja visión no es una limitación, sino un reto". La fundación tiene ya centenares de beneficiarios en España y cuenta con varias líneas de actuación: empleo, investigación, formación...

La presentación contó con la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández, quien agradeció a la ONCE su contribución "a una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria". Adonay Viera, gerente de la fundación, y la optometrista Begoña Garcimartín hablaron de la baja visión y sus retos. Marta Malgor, presidente de la delegación de la ONCE en Asturias, ratificó el compromiso: "Estamos al lado de todos los que nos necesitan".

