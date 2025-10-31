Esta es la pena que piden para un conductor que huyó de manera temeraria de un control de drogas durante el Aquasella

La Fiscalía pide 3 años de prisión y 10 de retirada del permiso de circulación para un hombre por conducción temeraria, tras huir de la Guardia Civil en un control de alcohol y drogas organizado con motivo del festival Aquasella de 2023. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el órgano judicial de Cangas de Onís.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las once y media de la mañana del 20 de agosto de 2023, el acusado conducía por la carretera N-634, a la altura de Ribadesella, cuando se topó con un control de la Guardia Civil, con motivo de la celebración del festival Aquasella.

En la prueba de detección de alcohol arrojó un resultado negativo. No obstante, en el momento en que los agentes le indicaron que se dirigiera al punto donde se le iba a realizar el correspondiente test de drogas, el acusado aceleró de forma brusca su vehículo, esquivando a uno de los guardias e iniciando una huida de forma temeraria por la A-8, adelantando a vehículos por el arcén y obligando a otros conductores a esquivar sus peligrosas maniobras.

Los agentes intentaron darle alcance pero no lo consiguieron dada la velocidad a la que circulaba el acusado, que consiguió darse a la fuga al salirse de la autovía por Nueva de Llanes. El acusado se mantuvo en paradero desconocido durante meses.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción temeraria, así como un delito contra la seguridad vial por negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas. Concurre la agravante de reincidencia en este último delito.

Y solicita que se condene al acusado, por el primer delito, a 2 años de prisión, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 6 años; y por el segundo delito, a 1 año de prisión y 4 años de retirada del carné.

Se trata de las penas máximas contempladas en el Código Penal para ambos delitos.