El plan de control del lobo estuvo más de mes y medio suspendido en verano

Al programa del control del lobo del Principado le caen "palos" por todos lados. Son varias las iniciativas llevadas a cabo en los tribunales por distintas organizaciones conservacionistas y partidos políticos por asuntos relacionados con los planes de la Consejería de Medio Rural de eliminar hasta marzo de 2026 un total de 53 ejemplares en aras de controlar la población (se cifran en 45 manadas las de la región) y ayudar a reducir los daños al ganado.

A los problemas para cumplir los objetivos –la Consejería ha implicado a los cazadores para lograr más efectividad– su suma que el programa estuvo suspendido más de mes y medio el pasado verano –del 20 de junio y al 8 de agosto– por la falta de respuesta en plazo de Medio Rural al recurso de reposición de Verdes por Asturias-Equo contra la resolución del 28 de abril con la que se aprobaron las actuaciones de control.

Plazo máximo

Equo pretendía suspender el programa y declararlo nulo. La formación presentó el recurso el 20 de mayo y el Principado –según la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas– debería responder en un mes como mucho. La norma recoge que "la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración" el responsable "no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto". Finalmente el Principado respondió el 8 de agosto.

Ahora Equo ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias una impugnación, ya admitida, tanto de la resolución del 8 de agosto en la que se desestimó su recurso inicial como de la del 24 de abril de actuaciones del control.

Lo ocurrido con el silencio administrativo ha sido calificado por el PP de "grave negligencia". El diputado Luis Venta –que ha llevado a los tribunales a la Consejería para que esta concrete cuántos lobos han eliminado desde el pasado mayo que empezaron los controles– se pregunta si el Principado no respondió al recurso de Equo "en connivencia" con los defensores de la especie. "Lo ocurrido demuestra la dejadez de la Consejería y del Gobierno de Adrián Barbón para ayudar a los ganaderos. Aquí en Asturias de nada ha servido que se puedan matar lobos porque dudamos que hayan hecho algo. Y ahora descubrimos que el plan de control estuvo suspendido en verano. Es muy grave", añadió Venta.