El PP califica al Gobierno de "régimen de colocación progresista"

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons calificó al gobierno de Barbón de "régimen de colocación progresista" al preguntar a la Vicepresidenta, Gimena Llamedo, sobre la contratación de la exconsejera Graciela Blanco como directora del Centro de Innovación Territorial. El PP cargó contra este nombramiento, una vez más, y afirmó que las bases se tramitaron con premura, que de los cuatro aspirantes solo la elegida llegó a la entrevista de trabajo, y que el sueldo se elevó a 52.000 euros pese a "una previsión inicial de 30.000".

Llamedo rebatió los argumentos: afirmó que la contratación de Blanco fue decidida por el Reader en mayo, si bien el Principado no firmó hasta agosto el convenio de financiación. "Desconozco los detalles de esa contratación", aseguró Llamedo. Además, indicó que los 30.000 euros referidos son la previsión de coste del salario dado que la actividad comenzó ya iniciado el año. A Cuervas-Mons no le sirvió la explicación: "Ustedes han perdido la vergüenza", afirmó.