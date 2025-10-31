El Principado dice que solo pasó una semana sin hacerse controles de lobo

La Consejería de Medio Rural admite que no se realizaron controles del lobo entre el 30 de julio y el 8 de agosto pasados debido al vacío generado por la falta de respuesta al recurso presentado por Verdes por Asturias-Equo contra el programa –que prevé eliminar 53 hasta marzo de 2026– el 20 de mayo. En la Consejería niegan que los controles hayan estado paralizados desde el 20 de junio hasta el 8 de agosto, más de mes y medio, como sostiene la formación y el PP, que ha pedido explicaciones públicas al Gobierno del Principado de lo ocurrido.

Equo y PP sostienen que Medio Rural debía haber contestado al recurso en el plazo de un mes, es decir, como máximo hasta el 20 de junio. Al no hacerlo, según la normativa, automáticamente "la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida". Pero en el departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez aseguran que solo han estado parados los controles nueve días –hasta que contestaron al recurso, que rechazaron, el 8 de agosto– y que en el resto del tiempo se realizaron. Con todo, el diputado del PP Luis Venta quiere que el Consejero explique "qué motivos han llevado a la paralización y por qué no se informó a los ganaderos ni a las organizaciones agrarias". En su opinión, Asturias suma "seis meses de engaño y desinformación, de opacidad.

"Gobierno matavacas"

El Ejecutivo de Adrián Barbón ha vuelto a dejar claro que es un Gobierno antiganadero y matavacas, más preocupado por contentar a los grupos ecologistas que por defender al campo asturiano". Por su parte, Equo ha impugnado ante el TSJA el programa de control así como el rechazo a su recurso el pasado 8 de agosto.

En Asturias se desconoce cuántos lobos se han eliminado hasta la fecha. Además de la guardería, también se ha autorizado a los cazadores para ser más efectivos.