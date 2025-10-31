El Principado estrena en semanas el nuevo portal de la Administración

La Administración regional estrenará en unas semanas el nuevo portal digital Asturias.es, que sustituirá al actual y en el que el Ejecutivo reconoce numerosas deficiencias e ineficiencias. Muchas de ellas fueron señaladas en un informe de la Inspección General de Servicios del Principado, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, que detectó incumplimientos legales, descoordinación competencial y ausencia de una política institucional definida en internet y redes sociales.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo compareció ayer en el Parlamento a petición del PP, acompañada del director general de Estrategia Digital, Javier Fernández, y de la directora general de Participación Ciudadana y Transparencia, Nuria Rodríguez (adscrita a la Consejería de Ordenación del Territorio). Precisamente, la inspección ha detectado duplicidades de competencias entre ambas direcciones generales en el ámbito digital.

Llamedo explicó que el informe, que el PP calificó de "duro varapalo al Gobierno", fue encargado por el propio Ejecutivo dentro del plan de inspección de 2024. "Lo hicimos porque ya estábamos elaborando mejoras por fallos que habíamos detectado y queríamos que ese informe fuese también de ayuda", señaló. Insistió en que el documento no lo recibió como "una crítica", sino como "una guía".

Afirmó que la mayoría de los problemas mencionados están resueltos o en vías de solución y que quedarán reflejados en el lanzamiento del nuevo portal. Recordó que esta legislatura se implementó la plataforma digital “Mi Principado”, que centraliza trámites y comunicaciones con los usuarios, y que se está analizando el conjunto de páginas web de la Administración y sus organismos asociados para unificarlas y dotarlas de coherencia.

"Es cierto que siempre hay aspectos de mejora", añadió, tras destacar la "comunicación constante" entre las dos direcciones generales implicadas.

La exposición no convenció al diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, encargado de formular las preguntas. La relación parlamentaria entre ambos volvió a mostrar tensión. "Este informe es un varapalo absoluto al Gobierno", afirmó el diputado, que dudó de que los problemas vayan a resolverse. Fue especialmente crítico con las "duplicidades" y las competencias "en tierra de nadie" entre Estrategia Digital y Participación Ciudadana. "Es consecuencia del diseño de Gobierno, hecho para repartirse competencias en vez de resolver los problemas de los ciudadanos", señaló.

Para Cuervas-Mons, la imagen digital del Ejecutivo es "un completo desastre". Recalcó que la Inspección advierte sobre la "duplicidad competencial en redes sociales" entre ambas direcciones, aunque "ninguna ha ejercido las competencias atribuidas". Consideró que las páginas web del Principado "marean al usuario" y no garantizan una navegación segura. Tampoco aceptó el argumento del Gobierno de que los fallos se conocían desde 2021 y que se optó por un nuevo portal en lugar de parchear el existente.

La tensión aumentó cuando Cuervas-Mons denunció que el Ejecutivo incumple desde 2022 la obligación legal de presentar el informe sobre campañas institucionales del Principado y los ayuntamientos. "Es un tema complejo", admitió Llamedo, quien reconoció el incumplimiento. "No tiene usted vergüenza", le replicó el diputado, al subrayar que desde 2007 siempre se había cumplido esa obligación. "Es el Gobierno de Barbón el único que no lo ha hecho", añadió, mientras Llamedo argumentó que hubo errores y carencias en la información remitida por algunos ayuntamientos que impidieron elaborar el informe.