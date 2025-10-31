La sanidad lanza en "La Asturias que funciona" un mensaje de optimismo como sector para trabajar

Las experiencias profesionales en el ámbito sanitario expuestas ayer por Laura García Díaz y Pablo Hernández Fernández-Canteli sirvieron para motivar a los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo. "Me quedo con que quizá no sea necesario irse de Asturias para encontrar trabajo o emprender algo que te dé satisfacciones", señalaba al final de la charla-coloquio Guillermo Martín, estudiante del doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho.

Registró un lleno total de alumnos el Salón de Grados en la cuarta sesión de las jornadas "La Asturias que funciona", impulsadas por duodécimo año por LA NUEVA ESPAÑA y la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de Unicaja, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero.

Los ponentes fueron, como a lo largo de toda la semana, antiguos alumnos de la Facultad, que este año cumple medio siglo de andadura. Pablo Hernández Fernández-Canteli es el director general (CEO) del Igualatorio Médico-Quirúrgico de Asturias y del Hospital Begoña, de Gijón. Laura García Díaz es gerente de la Fundación Hospital de Jove, también de Gijón. Ambos esbozaron un panorama de oportunidades laborales que se deriva del aumento de la demanda de servicios sanitarios –tanto públicos como privados– que se observa en Asturias.

El Hospital de Jove es una fundación sin ánimo de lucro, pero está encuadrado en la red sanitaria pública. Fundado en 1804, es el centro de sanitario de cabecera de 65.000 gijoneses y, además, "nos derivan listas de espera de otros hospitales", indicó la gerente. En el momento actual tiene más de 720 trabajadores propios y ajenos, y una facturación anual de más de 54 millones de euros que el año próximo "se aproximará a los 60 millones", adelantó Laura García. "Nuestro objetivo es seguir siendo imprescindibles para los asturianos", señaló la gerente del centro hospitalario.

Por su parte, Pablo Hernández explicó la estructura de su compañía, proveedora de servicios sanitarios privados. Fundada en 1954 por un grupo de médicos asturianos con el objetivo de prestar asistencia a colectivos sin Seguridad Social, en la actualidad consta de cuatro empresas: la aseguradora IMQ, el Hospital Begoña, Radiología Asturiana y Policlínicas Oviedo. IMQ tiene unos 60.000 asegurados y el grupo totalizará este año una facturación cercana a los 75 millones de euros.

Público asistente a la cuarta sesión de las Jornadas "La Asturias que funciona". / Irma Collín

Hernández puso de relieve un dato que parece marcar una tendencia: "El aseguramiento privado en Madrid, Barcelona o Bilbao es superior al 40 por ciento de la población, mientras que en Asturias es del 15 por ciento. Esto se debe a que la sanidad pública funciona bien, pero significa que hay margen de crecimiento".

El mensaje de optimismo ya fue lanzado en la introducción del acto por Francisco González Rodríguez, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y decano de la Facultad entre 2006 y 2010, encargado de conducir la sesión, y por Pablo García González, vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

"El sector sanitario es una pieza fundamental en el bienestar de una sociedad y de un país", reseñó Francisco González, quien añadió que la gestión en el ámbito de la salud ofrece "desafíos relevantes", entre los que enumeró el envejecimiento de la población, el desarrollo de la medicina preventiva o la formación de profesionales de alta cualificación.

Desde su posición en la Federación Asturiana de Empresarios, Pablo García exhortó a los estudiantes de la Facultad de Economía a estar "vivos" para "conocer el ecosistema empresarial que os rodea". Hizo hincapié en que "todo el que quiera trabajar en Asturias podrá hacerlo", dado que "la empresa asturiana está para que tengáis oportunidades". Añadió que el mercado regional está aquejado de "falta de trabajadores cualificados", y remachó: "No perdáis de vista la oportunidad de emprender. No esperéis a que Asturias funcione, haced que Asturias funcione".

Este conjunto de mensajes en positivo hizo mella en algunos estudiantes: "Yo ya había venido a las charlas del año pasado. Me gusta que se aborde un tema como la sanidad, que no se toca en nuestros temarios y, sin embargo, sirve de motivación en la búsqueda de empleo", indicó Yaiza López, alumna del doble grado en Derecho y ADE.

¿Cómo afrontar la búsqueda de un futuro laboral? Laura García, integrante de la promoción 1987-92 de la Facultad, recomendó a los jóvenes "poner ganas y entusiasmarse". Acerca de su trayectoria inicial, señaló: "Quería ser astrofísica, pero estudié Económicas sin ninguna vocación y la vocación llegó luego". En relación con la gestión sanitaria ejercida por economistas, y no por médicos, señaló que "tienes que rodearte de profesionales sanitarios de confianza" sobre la premisa de que el sector de la salud es "de los más complejos de gestionar porque el nivel de conocimiento es altísimo y tienes que escuchar con mucha atención a los profesionales".

Pablo Hernández se mostró optimista ante la llegada a Asturias de universidades privadas que ofertan enseñanzas sanitarias: "Vamos a conseguir que haya más médicos y que haya más emprendimiento, y esto significará que se abran nuevas oportunidades". La principal innovación que maneja IMQ es el "lanzamiento del hospital digital", que incluye "videoconsultas a tiempo real con especialistas, recetas electrónicas y chat médico". Como valores en alza a la hora de tratar de acceder al mercado laboral, indicó que "lo que va a marcar la diferencia es el trabajo en equipo, saber comunicar y ser capaz de resolver problemas".

Como se ha reseñado, la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo cumple 50 años de actividad. Ése es el motivo de que la clausura de las jornadas, hoy viernes, tenga como programa un "diálogo entre la primera y la última promoción" de la Facultad. Con el Aula Magna de la Facultad como escenario, estará protagonizado por Manuel Lafuente y Trinidad Vega, alumnos en el curso 1975-76 de la entonces denominada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Alicia González e Ignacio Caamaño, estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa en el presente curso 2025-26. Asimismo, intervendrán los ganadores del VII Concurso de Discursos de la Facultad de Economía y Empresa.