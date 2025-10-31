Las tiernas y simbólicas fotos con las que Casa Real celebra los 20 años de la Princesa Leonor (y por supuesto hay referencia a Asturias)
La heredera ha celebrado su 20.º cumpleaños una semana después de su paso por Oviedo para entregar los Premios Princesa
Una hija y su padre. Leonor y Felipe VI. La Princesa de Asturias y el Rey de España. Así se podrían describir las dos fotos unidas en un montaje difundido por la Casa Real a través de su cuenta de Instagram con motivo del 20.º cumpleaños, este viernes 31 de octubre, de la heredera de la Corona, Leonor de Borbón y Ortiz.
Casa Real ha unido dos fotos: al poco de su nacimiento, en la que aparece en brazos de su padre, a quien se le cae literalmente la baba mirando a su hija, que a su vez también le mira él. Y lo mismo hacen ambos, pero justo dos décadas después y en Oviedo. Leonor y su padre se miran cómplices, el pasado viernes 24 de octubre, durante la ceremonia de entrega de los premios "Princesa", en el teatro Campoamor. Una ceremonia que este año ha sido especial ya que el Rey ha cedido el protagonismo a Leonor, como presidenta de honor de la Fundación Princesa.
En la cuenta no hacen ningún comentario más allá de un sencillo: "20 años después". Las fotografías hablan por si solas del cariño entre padre e hija, pero también de la complicidad entre heredera y rey.
No ha trascendido cómo ha celebrado Leonor tan redonda fecha. La Princesa se encuentra este año completando su formación militar en la Academia del Aire de San Javier (Murcia).
