Asturias en modo invierno: esto es todo lo que deben saber los conductores para andar seguros por las carreteras (y hay novedades)

Asturias está en modo invierno, aunque las temperaturas no digan lo mismo. El Gobierno del Principado ha activado este 1 de noviembre el plan de viabilidad invernal, que funcionará hasta abril del próximo año. El objetivo: reducir el impacto de la nieve, el hielo y todos los fenómenos meteorológicos adversos en las carreteras.

Para ello estarán operativos 115 profesionales, de los que 60 conforman el grupo básico, formado por técnicos nivometeorológicos, celadores, conductores y operarios de las brigadas de carreteras y personal especializado de taller del parque de maquinaria del Principado. El personal de las brigadas portará dispositivos de búsqueda y rescate de aludes, con el fin de garantizar la seguridad del personal.

Esto es todo lo que los conductores asturianos deben saber de un plan que llega con novedades como nuevos sistemas digitales de información y control, ya funcionado en cinco

puertos de montaña con riesgo de aludes. En total, se han colocado 14 señales digitales informativas, que se activarán en caso de nevada o presencia de hielo, en las carreteras de Tarna (3 unidades), San Isidro (3 unidades), Ventana (3 unidades), Somiedo (3 unidades) y el acceso a Sotres (2 unidades). La Consejería de Movilidad quiere llegar a instalar 112 señales digitalizadas en total en 32 puertos, una inversión de más de 2,4 millones.

Listado de puertos

La idea, evidentemente, es que todos esos dispositivos funcionen ya cuando lleguen las peores nevadas en puertos situados a más de 800 metros. Las ubicaciones elegidas son: alto de San Ignacio, alto de la Mozqueta, alto de la Colladiella, collada de Arnicio, El Cordal, puerto de La Cubilla, La Colladona, San Lorenzo, La Cobertoria, alto de Piedratecha, alto de Bustellán, alto Casa del Puerto, alto de La Garganta, puerto de El Couso, alto de Penouta, alto La Bobia, alto de Lavadoira, El Acebo, la Campa de Tormaleo, alto del Campillo, puerto de Zarréu, puerto del Connio, Pozo de las Mujeres Muertas, acceso al túnel del Rañadoiro, Leitariegos, puerto del Palo y alto de La Marta.

Los nuevos dispositivos están equipados con un radar que detecta la presencia de vehículos para activar los mensajes y una sonda de temperatura que registra la información en una de base de datos y permite dar avisos automáticos. También incorporan cámaras para obtener imágenes y un software de gestión de señales.

Los medios técnicos cuentan con 35 quitanieves, ocho fresadoras y otros equipos especializados, como un todoterreno equipado con cuña, pala cargadora con fresa, furgones y furgonetas de apoyo, un camión-grúa y otro góndola. Estos recursos están distribuidos en nueve zonas por todo el territorio, aunque con prioridad para las áreas de mayor altitud y riesgo.

La red autonómica suma 374 kilómetros de vías ubicadas a altitudes superiores a los 800 metros, de los cuales 175 se sitúan por encima de los mil.

El dispositivo cuenta, además, con 15 silos de almacenamiento de sal, distribuidos estratégicamente, con capacidad para 1.130 toneladas.

Por otra parte, la red de estaciones meteorológicas facilita el seguimiento de las condiciones atmosféricas en tiempo real, lo que favorece una rápida reacción ante cambios bruscos de las condiciones ambientales.

El protocolo de actuación ante situaciones de riesgo y emergencias meteorológicas establece cuatro escenarios que definen la intensidad de la respuesta: peligro bajo (nivel 1), peligro moderado (nivel 2), peligro alto (nivel 3) y peligro muy alto (nivel 4).

Presta especial atención a las vías con alta probabilidad de aludes, como el acceso a Sotres (AS-264) y los puertos de Tarna (AS-117), San Isidro (AS-112), Ventana (AS-227) y Somiedo (AS-228).

Las medidas se coordinan en función del nivel de peligro de aludes, para lo que se toman en consideración las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología y los avisos de nivólogos y observadores de campo. Cuando se fijen niveles de peligro alto y muy alto, la Dirección General de Infraestructuras dará aviso al 112 y propondrá el cierre de las vías afectadas a la Central Operativa de Tráfico (COTA), que será el órgano que tome la decisión definitiva.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades ante las situaciones meteorológicas adversas.