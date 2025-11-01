Atención asturianos: ¿no te has vacunado de la gripe?, el Principado te lo pone más fácil

No va a haber excusa en Asturias para no vacunarse contra la gripe (si uno quiere, por supuesto). El Servicio de Salud del Principado (Sespa) tiene previsto habilitar 34 puntos de vacunación en horario de tarde y sin cita previa para "favorecer la protección de la ciudadanía frente a la gripe". Esta opción estará operativa durante la primera semana de este mes de noviembre en todas las áreas sanitarias.

Además, en las zonas con mayor densidad de población, que coinciden con las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés, esta alternativa de inmunización se prolongará durante dos semanas, hasta el día 14.

Con esta medida, Salud persigue facilitar la protección de las personas con mayor vulnerabilidad o exposición laboral, entre ellas, la población de 60 años y más, residentes en centros sociosanitarios, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

En el Principado advierten de que la gripe puede causar complicaciones graves, especialmente en mayores, niños pequeños y en quienes sufren enfermedades crónicas. Las vacunas, que son seguras y eficaces, constituyen la mejor herramienta para hacer frente a esos riesgos.

Hasta el pasado 26 de octubre se habían vacunado en Asturias 58.595 personas mayores de 64 años, lo que supone una cobertura del 19,5%; 2.359 menores de cinco años (12,48%) y 719 mujeres embarazadas.

Los puntos de vacunación que el Sespa abrirá en todas las áreas sanitarias en horario de tarde se detallan en la siguiente tabla: