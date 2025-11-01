Aumentan los asturianos que llegan a fin de mes con mucha dificultad

El porcentaje de asturianos que llegan a final de mes con mucha dificultad aumentó en 2024 en comparación con el año anterior, según el último Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El IMCV, tanto el nacional como el de cada una de las comunidades autónomas, se elabora a partir de la suma de diferentes variables, como las condiciones materiales de vida, el trabajo, la salud, la educación, el entorno medioambiental o el ocio y las relaciones sociales. Dentro de la categoría de las condiciones materiales de vida se analizan aspectos como el porcentaje de la población que llega a final de mes en alguno de estos tres estados: con cierta dificultad, con dificultad y con mucha dificultad. Mientras en los dos primeros casos Asturias experimentó mejoras en 2024, no sucedió lo mismo para aquellos que sufren la tercera circunstancia, cuyo porcentaje aumentó del 5,6% al 7,1% de los encuestados.

Asimismo, también creció la población que padece carencias materiales como, por ejemplo, no permitirse tener un automóvil, un teléfono, un televisor en color, una lavadora, irse de vacaciones al menos una semana al año o afrontar los pagos habituales de la vivienda como la luz o el gas. Este porcentaje de población aumentó del 13,1% al 14,3%, si bien el afectado por una carencia material severa descendió dos décimas, del 7% al 6,8%.

Pese a estas circunstancias, en términos globales la calidad de vida en Asturias mejoró en 2024, a tenor del IMCV. Así, el índice global experimentó su primer aumento interanual desde 2020, año del estallido de la pandemia de covid. En concreto, el índice asturiano repuntó ligeramente, de 102,426 puntos en 2023 a 102,903 puntos en 2024.