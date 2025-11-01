Más cargas para el sector turístico: la tarifa obligatoria por ofertar televisión contra la que se "revuelven" los empresarios hoteleros de Asturias
El gravamen es en concepto de remuneración a los autores, a los artistas y a los productores por la retransmisión de obras y grabaciones audiovisuales
Los propietarios de alojamientos en Asturias se «revuelven» contra el pago de la tarifa obligatoria por ofertar a sus clientes televisión en las habitaciones. No es algo nuevo, sino que tiene su origen en una resolución de marzo de 2023 y que entró en vigor en abril de ese año tras su publicación en el BOE, aprobada por la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.
La Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales (EGEDA) reclama cada poco a los empresarios el pago de la tarifa, en concepto de remuneración a los autores, a los artistas y a los productores por la retransmisión de obras y grabaciones audiovisuales. Una nueva oleada de cartas ha comenzado a llegar a los propitarios asturianos.
«No es nada nuevo, llevan tiempo mandándolo», explica una empresaria del sector en el Occidente. «Yo tengo varios alojamientos, en unos la pago, en otros no. Y así el resto de colegas que conozco. Cada poco insisten y sabemos que es obligatorio, pero mientras se pueda librar, lo haremos. Es que no damos abasto...».
La cuestión es que la EGEDA tampoco se lo toma muy en serio, ya que hay empresarios en Asturias, veteranos del sector turístico, que no tienen conocimiento de ese pago obligatorio por ofrecer televisión en las habitaciones que se aprobó hace dos años, no sin antes pasar por los tribunales ante la reticencia de la patronal a asumirlo. «Primera noticia, nunca me informaron de nada ni me ha llegado ninguna carta», explica el propietario de varios apartamentos rurales y viviendas turísticas en el centro de la región. «Otra cosa más. Cualquier día nos hacen pagar por abrir la puerta. Es una pena que nos tengan tan apulmonados en un momento que el turismo va muy bien. A estas alturas del año yo sigo teniendo las plazas llenas, cosa que nunca me había sucedido», lamenta.
Tarifas
Los tres rangos de tarifas aprobados, calculados por plaza ocupada y mes, varían según la «intensidad o nivel de transmisión» que viene determinada de la siguiente forma: intensidad baja (0,93 euros/plaza ocupada y mes): se retransmiten únicamente contenidos audiovisuales a los que se accede en abierto mediante TDT; media (1,26 euros/plaza ocupada y mes), contenidos de TDT y contenidos en abierto, vía satélite; y alta (1,70 euros/plaza ocupada y mes), contenidos en abierto vía TDT y satélite, así como contenidos audiovisuales a los que se accede mediante contrato del establecimiento con operadores de acceso condicionado.
En las cartas que ha enviado estas semanas la EGEDA se advierte a los hoteleros de que las emisiones «genera un derecho de propiedad intelectual a favor de los propietarios intelectuales de los contenidos emitidos» y se les requiere información de sus alojamientos para calcular la tarifa.
Los empresarios deben hacer una declaración responsable del número de habitaciones, plazas, número de pernoctaciones mes, el tipo de retransmisión que realizan y los meses de apertura al año. Esto deben hacerlo todo tipo de alojamientos, desde los hoteles, hasta los alojamientos rurales turísticos pasando por hoteles-apartamento, moteles, hostales, pensiones, albergues, campins con bungalows o similares y ciudades y clubs de vacaciones.
Los bonos de turismo rural impulsados por el Gobierno de Asturias han generado un impacto económico cercano al millón desde su lanzamiento, hace un mes y medio, según las primeras estimaciones. Durante este período ya se han venido más de 3.500 a través de la plataforma digital http://bonosturismoruralasturias.com/, habilitada para esta iniciativa.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, visitó este pasado viernes en Llanes el establecimiento que más visitantes ha recibido en lo que va de campaña: “Los resultados confirman el acierto de una política útil, pensada con el sector y para el sector”.
Llamedo añadió: “El turismo rural es una de las joyas de la corona del turismo asturiano. Con estos bonos no solo impulsamos las reservas en temporada media y baja, sino que también apoyamos a quienes sostienen la vida en nuestros pueblos: quienes abren sus casas, ofrecen producto local y mantienen viva la hospitalidad asturiana".
Los bonos, operativos desde la segunda quincena de septiembre, ofrecen descuentos directos de 75 euros en estancias de al menos dos noches consecutivas. Cada persona puede beneficiarse de hasta dos bonos y, en el caso de las casas de aldea de contratación íntegra y los apartamentos rurales, se permite el uso conjunto de dos bonos en una misma reserva cuando se contraten cuatro o más plazas. La medida ha alcanzado especial éxito en concejos como Cangas del Narcea, Llanes, Villaviciosa, Piloña, Somiedo o Cabrales, que destacan en número de reservas y reflejan la fortaleza del turismo rural y la diversidad territorial de la oferta.
“Cada estancia genera movimiento en la hostelería, el comercio y las actividades locales. Es una forma eficaz de repartir oportunidades, de mantener empleo y de mostrar al visitante la Asturias más auténtica”, resakta la vicepresidenta.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para desestacionalizar la actividad turística, redistribuir los flujos de visitantes y reforzar la promoción de los concejos rurales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas