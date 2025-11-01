Consternación en el Regimiento "Príncipe" por la muerte de su emblema, el águila de Harris "Cangas", que perdió la vida en un adiestramiento

"Cangas", el águila de Harris que era emblema y símbolo del Regimiento "Príncipe", con base en el Acuartelamiento "Cabo Noval" de La Belga, Siero, ya no estará presente en los desfiles y otros actos de la unidad. Este martes, mientras se adiestraba en las instalaciones, el águila falleció. El lunes, durante el izado de bandera en el patio de armas, con todo el Regimiento presente, "Cangas" emprendió su último vuelo. La muerte de este emblema de la unidad ha causado una honda consternación entre los soldados.

El águila "Cangas" durante uno de los desfiles del Regimiento. / Regimiento "Príncipe"

"Era un ave fabulosa y estaba en su mejor momento", indicó el Jefe del Regimiento, coronel Jesús Manuel Martínez Victoria. "Es una pena, pero nos queda el azor 'Cova'", añadió el coronel.

"Cangas" tenía dos años y medio y se había incorporado al Regimiento cuando era un polluelo de 60 días.

El águila "Cangas" en el campo de maniobras del Acuartelamiento "Cabo Noval" en Siero. / Regimiento "Príncipe"

Se había convertido en objeto de admiración en todos los desfiles y otros actos del Regimiento, especialmente entre los más pequeños. El "Príncipe" cuenta con un equipo cetrero compuesto por un cabo y un soldado.

El Regimiento ya contó con otro águila de Harris, de nombre "Xana", que se incorporó hacia 2019.

El águila de Harris es un ave rapaz de tamaño medio y color acanelado, procedente de América, sobre todo México y el sur de Estados Unidos, y la mayor parte de los países de Sudamérica.

Actualmente esta ave goza de gran popularidad en la práctica de la cetrería, dado que su carácter sociable e inteligencia única ha hecho de esta rapaz una de las predilectas para dicha práctica en la modalidad de bajo vuelo. Su perfecta adaptabilidad a nuevos entornos ha hecho que esta rapaz sea criada en cautiverio en diferentes centros alrededor del mundo.

El batallón "San Quintín" del Regimiento con base en "Cabo Noval" está a punto de concluir su misión en Eslovaquia. El "Príncipe" ha sido el núcleo de esa misión durante todo un año, a través de sus dos regimientos. Uno de sus cometidos fue producir una brigada con elementos internacionales preparada para el combate en caso de ataque al flanco este de la OTAN.